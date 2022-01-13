13 января 2022, 23:49
Сын Ахмеда Барахоева ответил на высказывания Кадырова об ингушских активистах
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Сын активиста Ахмеда Барахоева, осужденного за экстремизм после митинга в Магасе, потребовал от главы Чечни признать "излишними" высказывания, которые Кадыров допустил во время публичного выступления. После заявления Илеза Барахоева Кадыров связался с ним и у них состоялся "уважительный разговор", сообщил сын активиста.
Как писал "Кавказский узел", 11 января, Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". Авторов заявлений с обвинениями в адрес Чечни относительно территорий Кадыров назвал провокаторами. На следующий день Кадыров в прямом эфире в Instagram-аккаунте "на странице своего помощника" обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему. Местные жители и активисты 13 января указали, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не отреагировал публично на ультиматум Рамзана Кадырова ингушскому народу, хотя именно его реакция как руководителя республики была уместна.
15 декабря суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить лидеров протеста в Магасе Ахмеда Барахоева, а также Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Защита надеялась на более мягкое наказание, указали защитники. Родные и близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".
Сын ингушского активиста Ахмеда Барахоева Илез Барахоев отреагировал на требование Рамзана Кадырова к ингушскому народу предъявить ему претензии. Он попросил главу Чечни признать "излишними" слова, сказанные в адрес отца. «Почему вы употребляете лишние слова в адрес моего отца? Вот такие претензии у меня к вам», – сказал он 13 января на видео на своей странице в Instagram. Илез Барахоев указал, что решил записать видеообращение после слов, сказанных в адрес отца во время выступления по телеканалу «Грозный».
Напомним, осенью 2018 года глава Чечни выразил недовольство высказываниями в свой адрес, сделанными на митинге бывшим главой МВД Ингушетии Ахмедом Погоровым, и пообещал "спросить" с него. 26 октября 2018 года Кадыров лично приехал к Погорову в Карабулак.
В результате Кадыров и его спутники извинились перед ингушами, протестующими против соглашения о границе с Чечней, сообщил Погоров. Ахмед Барахоев, который также участвовал на встрече, подтвердил, что конфликт с Рамзаном Кадыровым улажен.
Автор: "Кавказский узел"