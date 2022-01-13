Илез Барахоев. стоп кадр видео канала фортранга https://www.youtube.com/watch?v=9YGfj_Vy4rg

13 января 2022, 23:49

Сын Ахмеда Барахоева ответил на высказывания Кадырова об ингушских активистах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сын активиста Ахмеда Барахоева, осужденного за экстремизм после митинга в Магасе, потребовал от главы Чечни признать "излишними" высказывания, которые Кадыров допустил во время публичного выступления. После заявления Илеза Барахоева Кадыров связался с ним и у них состоялся "уважительный разговор", сообщил сын активиста.

Как писал "Кавказский узел", 11 января, Рамзан Кадыров пригрозил, что, если не прекратятся заявления о том, что власти Чечни незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села". Авторов заявлений с обвинениями в адрес Чечни относительно территорий Кадыров назвал провокаторами. На следующий день Кадыров в прямом эфире в Instagram-аккаунте "на странице своего помощника"  обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему.  Местные жители и активисты 13 января указали, что глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов не отреагировал публично на ультиматум Рамзана Кадырова ингушскому народу, хотя именно его реакция как руководителя республики была уместна.

15 декабря суд в Ессентуках удовлетворил требования прокурора приговорить лидеров протеста в Магасе Ахмеда Барахоева, а также Мусы Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года колонии. Защита надеялась на более мягкое наказание, указали защитники. Родные и  близкие осужденных сообщили после приговора, что утратили веру в справедливый суд. Новости об уголовном деле лидеров протеста публикуются на тематической странице "Ингушетия: дело лидеров протеста".

Сын ингушского активиста Ахмеда Барахоева Илез Барахоев отреагировал на требование Рамзана Кадырова к ингушскому народу предъявить ему претензии. Он попросил главу Чечни признать "излишними" слова, сказанные в адрес отца. «Почему вы употребляете лишние слова в адрес моего отца? Вот такие претензии у меня к вам», – сказал он 13 января на видео на своей странице в Instagram. Илез Барахоев указал, что решил записать видеообращение после слов, сказанных в адрес отца во время выступления по телеканалу «Грозный».

Во время выступления в эфире на ГТРК "Грозны" глава Чечни в своей речи упомянул Ахмеда Барахоева. "Я обратился к тому Ахмеду Барахлоеву или Барахоеву. К шайтану этому, которого посадили. И потребовал его прекратить разводить смуту", – говорит на чеченском языке на видео, опубликованном на Youtube-канале ГТРК "Грозный" 11 января, Рамзан Кадыров, слова которого перевел "Кавказский узел". 
Он напомнил, что Рамзан Кадыров встречался с Азмедом Барахоевым в Карабулаке, пообщались, "все свои недовольства друг к другу разрешили, пожали руки, обнялись и разошлись", и тогда Кадыров не допускал таких слов, которые употребил на этот раз. Илез Барахоев подчеркнул, что не требует от Кадырова публичных извинений. «Извинения не требую, просто если вы признаете, что эти слова сказаны излишне, для меня (этого будет) достаточно», – отметил он.
Позднее на своей странице в Instagram Илез Барахоев опубликовал видео, в котором сообщил, что конфликт с Кадыровым улажен. "Вопрос решился. Сам Рамзан Ахмадович Кадыров мне позвонил и мы с ним пообщались, очень уважительно друг к другу. Поняли друг друга", – заявил он на видео.

Напомним, осенью 2018 года глава Чечни выразил недовольство высказываниями в свой адрес, сделанными на митинге бывшим главой МВД Ингушетии Ахмедом Погоровым, и пообещал "спросить" с него. 26 октября 2018 года Кадыров лично приехал к Погорову в Карабулак.

В результате Кадыров и его спутники извинились перед ингушами, протестующими против соглашения о границе с Чечней, сообщил Погоров. Ахмед Барахоев, который также участвовал на встрече, подтвердил, что конфликт с Рамзаном Кадыровым улажен.
Публикации о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет". О предыстории спора о границе можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон". Подробности событий, связанных с работами "Чеченавтодора" на берегу реки Фортанги, по которой проходит граница с Ингушетией, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Русло Фортанги: почему злится Кадыров". 
 
Примечание:

"Ингушский адвокат сообщил об угрозах со стороны Даудова", "Аналитики указали на ключевую роль Кремля в демаркации между Чечней и Дагестаном", "Доклад о границе с Чечней сорван в Назрани из-за звонка о бомбе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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