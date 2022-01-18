Аналитики обсудили попытки Кадырова сгладить остроту спора с ингушами

18 января 2022, 02:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Рамзан Кадыров, заявивший об отсутствии претензий к нему у ингушей, намеренно проигнорировал обращения представителей ингушской стороны, считают опрошенные «Кавказским узлом» аналитики. По их мнению, глава Чечни пытается снизить уровень инициированной им же конфронтации.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 11 января возобновил угрозы отторгнуть от Ингушетии часть земель, если не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли ингушские территории. 12 января Кадыров обратился к ингушскому народу с требованием озвучить в течение трех суток все претензии к нему. 15 января Рамзан Кадыров заявил, что никто из представителей Ингушетии за отведенные три дня не ответил на приглашение лично высказать ему претензии. По мнению главы Чечни, это показывает, что у народа Ингушетии нет к нему претензий. После своего выступления в прямом эфире Кадыров поручил удалить опубликованное в соцсетях любое враждебное высказывание в адрес представителей Ингушетии, сообщил министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники предположили, что после окончания срока ультиматума Кадыров может пойти на самые жесткие меры против тех жителей Ингушетии, которые, по его мнению, выступили с территориальными претензиями к Чечне. До истечения срока ультиматума сопредседатель общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждин Султыгов призвал Рамзана Кадырова созвать двустороннюю комиссию по определению границ, "отпустить" территории, на которых проживал тейп Хашиевых, где находятся ингушские кладбища, а чеченских чиновников - воздержаться от критики в адрес жителей Ингушетии. Кроме того, 13 января сын ингушского активиста Ахмеда Барахоева, осужденного за экстремизм после митинга в Магасе, Илез Барахоев потребовал от главы Чечни признать "излишними" высказывания, которые Кадыров допустил во время публичного выступления. После заявления Илеза Барахоева Кадыров связался с ним и у них состоялся "уважительный разговор", сообщил сын активиста.

Помимо Султыгова и Барахоева, на заявление Кадырова от 12 января отреагировал Совет тейпов Ингушетии. В заявлении старейшин прозвучали практически те же тезисы, что озвучил Сараждин Султыгов – предложение отказаться от политики угроз и оскорблений и создать комиссию для обсуждения и справедливого решения вопроса о границе между двумя регионами, следует из видео на Youtube-канале Совета тейпов Ингушетии, опубликованного 15 января.

Аналитики оценили заявления Кадырова по окончании срока ультиматума

Рамзан Кадыров не заметил обращение сопредседателя общественной организации "Мекх-Кхел" Сараждина Султыгова, полагает представитель ингушского национально-культурного общества "Даймохк" (Отечество) Альберт Дарбазанов.

«Сын ингушского активиста Ахмеда Барахоева Илез Барахоев предъявил претензии к Кадырову из-за его лишних слов в адрес отца, на что Кадыров позвонил ему и объяснился, и этот момент, действительно, можно считать закрытым между ними. Он других претензий к Кадырову не выдвигал. Что касается претензий Султыгова, то, мне кажется, Кадыров даже не заметил его обращение и в счет не брал, когда делал свое заявление о том, что конфликт исчерпан. Насколько я понял, со стороны Кадырова не было ответа на обращение Султыгова», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Альберт Дарбазанов.

По его мнению, заявление Кадырова означает, что завершается этап критических высказывания ингушей и чеченцев в адрес друг друга. «Мне кажется, что речь идет о том, что завершается этап резких высказывания со стороны официальных лиц Чечни и частных лиц из Ингушетии. Официальные лица Ингушетии - глава республики, парламент, депутаты вообще отстранились от этого диалога. Может у них такая установка вести себя так. А заявление Кадырова удалить все негативные высказывания своих чиновников в адрес ингушей – шаг навстречу, чтобы наладить диалог и сбавить негатив», - отметил Альберт Дарбазанов.

В словах Кадырова по окончании ультиматума прозвучал призыв к чеченскому народу и чиновникам проявлять уважение к народу Ингушетии, чего просил Султыгов. "Чеченскому народу, моим приближенным, ни в интернете, нигде нельзя ничего плохого говорить про ингушский народ. Если будут какие-то претензии, то будем обращаться лично, согласно нашим адатам спрашивать", — перевел слова Кадыров "Кавказский узел". Кому и чем угрожал Кадыров, кто ему ответил, и какую позицию занял глава соседней республики Махмуд-Али Калиматов, рассказывается в справке"Кавказского узла" "Главное об ультиматуме Кадырова ингушам".

Руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал"* (организация внесена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранных агентов) Тимур Акиев также считает, что Рамзан Кадыров по сути ответил лишь Барахоеву.

«Султыгова Кадыров изначально в расчёт не брал, и поэтому вряд ли он реагировал на его обращение. Из всех ответных обращений к Кадырову по сути он ответил только Илезу Барахоеву. Илез Барахоев сказал, что он решил вопрос с Кадыровым. И его указание удалить из сети негативные высказывания, это, скорее всего, результат его разговора с Илезом Барахоевым. А что стоит за этим шагом, покажет время. Сейчас ещё рано делать какие-то выводы», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Тимур Акиев.

Резкие высказывания Рамзана Кадырова и его окружения в адрес ингушей могли стать причиной объявления кровной мести, полагает главный научный сотрудник института мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова РАН, автор книги "Рамзан Кадыров: российский политик кавказской национальности" Алексей Малашенко.

«По крайней мере, им так казалось, и они, возможно, ждали таких решительных и резких ответов от ингушей. Поэтому Кадыров думает, что раз нет вызова на шариатский суд или объявления кровной мести, значит, вопрос закрыт, а конфликт исчерпан. Кровную месть могли объявить из-за оскорблений и угроз, но другая сторона оказалась мудрее и не стала провоцировать дальнейшую эскалацию», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Алексей Малашенко.

"Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Обоснуйте по законам российского государства или шариата, в чем я виноват, и обратитесь к моему роду, старейшинам и официально предъявите наказание, соблюдая все наши традиции… Если необоснованно вы меня обвиняете, я так дешево Вас не оставлю, постараюсь спросить сполна. Это не просто слова... Если есть месть, то давайте поставим точку раз и навсегда… Для меня не существует никаких законов, чтобы отстаивать свою честь и достоинство. Я буду использовать все. Я пойду на все", — заявил Кадыров во время прямого эфире 12 января.

По мнению Малашенко, Кадыров сейчас всеми методами доказывает свою правоту, поэтому не замечает обращений ингушей в его сторону. «Он, как мы знаем, живет в своем мире, он по-своему воспринимает все происходящее. И не считает, что ему ответили, так как никто его не вызвал на выяснения отношений по средневековым правилам. Вот и все. Раз все хотят решать вопросы цивилизованно, то и нет обращений и претензий в его адрес. Все просто. Кроме этого, он начал это напряжение, эту эскалацию, и сейчас пытается публично всем, в первую очередь Кремлю, показать, что он оказался прав в этой ситуации», - отметил Алексей Малашенко.

Не было никаких поводов объявлять кровную месть Рамзану Кадырову, уверен президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

«Кровная месть объявляется, когда убивают человека. В этой ситуации ингушская сторона не могла, просто не имела никаких поводов объявлять Кадырову кровную месть, поскольку он никого из ингушей не убивал. Окружение Кадырова тоже не убивало. За оскорбления, недопонимания, территориальные претензии кровную месть не объявляют», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Руслан Кутаев.

По его словам, Кадыров ожидал продолжения конфликта путем объявления кровной мести, поэтому не посчитал обращение Султыгова в качестве ответа на свой ультиматум. «Султыгов выдвинул свои претензии, предложил обсуждение, а Кадыров ожидал другого, поэтому сделал вид, что не заметил подобные обращения», - отметил Кутаев.

После окончания срока ультиматума «Мекх-Кхел» сообщил о взломе своего YouTube-канала

YouTube-канал общественной организации «Мекх-Кхел» взломан, злоумышленники удалили все видеообращения Сараждина Султыгова, в том числе, и адресованные главе Чечни Рамзану Кадырову, сообщил сам Султыгов 16 января.

«Мне начали звонить, мол, не можем посмотреть видео на канале. Оказалось, канал взломан и видео удалены. Опускаться до вашего уровня я не хочу, но кто это сделал — не мужчины», — заявил Султыгов, слова которого приводит ресурс "Фортанга.орг".

Активист намерен восстановить канал снова. По его словам, последний вход в аккаунт состоялся 16 января в 15:29 мск из Грозного. Султыгов предоставил скриншот, подтверждающий это, пишет портал.

На новость о блокировке YouTube-канала общественной организации «Мекх-Кхел» обратил внимание читатель «Кавказского узла», который также упомянул информацию агентства «Чечня сегодня» от 15 января о том, что Кадыров намерен провести масштабный религиозный обряд «саг1а» в честь укрепления единства между чеченским и ингушским народами. «Рамзан Кадыров поблагодарил ингушский народ за мудрость, которую проявили его представители в решении спорных вопросов», - говорится в информации на странице чеченского агентства в Instagram.

«Картина, явно не такая уж и благостная, как нам ее рисуют Кадыров со товарищи. Особенно если обратить внимание на блокировку Ютуб-канала ингушского "Мехк-Кхела", где было опубликовано обращение сопредседателя организации Сараждина Султыгова с конкретными претензиями к Кадырову. […] не поспешил ли глава Чечни с выводами, и не рановато ли праздновать "единение" путем раздачи милостыни? Неудобно как-то получается, нечестная игра выходит», - написал читатель под ником owen.

При этом, как проанализировал «Кавказский узел», государственный телеканал "Грозный" и администраторы Instagram-пабликов удалили ряд публикаций после распоряжения Рамзана Кадырова удалить из соцсетей враждебные высказывания в адрес ингушей. Но часть таких публикаций все еще доступна по данным на 02.55 мск 18 января. К примеру, видеообращение депутата Госдумы Адама Делимханова, опубликованное 18 ноября 2021 года в паблике "ЧП/Чечня", в котором Делимханов уничижительно отзывается о Совете тейпов Ингушетии. Делимханов назвал членов Совета тейпов Ингушетии "Советом кучки", "подстрекателями", "врагами народа" и даже "шайтанами" и объявил кровную месть президенту европейской ассоциации ингушей Ибрагиму Льянову, хотя тот и не высказывался о принадлежности тех или иных спорных земель.

Напомним, в ноябре 2021 года на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым протестам в Ингушетии. Активисты обвинили Юнуса-Бека Евкурова, который был тогда главой Ингушетии, в передаче части ингушских земель соседней республике. Информация о тех событиях и преследовании противников соглашения собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Соглашение Кадырова и Евкурова не разрешило, а только подогрело давний спор вокруг границы двух республик, говорится в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".