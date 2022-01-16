Пользователи соцсети оспорили слова Кадырова об отсутствии конфликта с Ингушетией

16 января 2022, 13:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заявления чеченской стороны о новой странице отношений Чечни и Ингушетии беспочвенны, пока не пересмотрено соглашение о границе между республиками, Кадыров пытается замять конфликт, а не решить его, указали пользователи ингушских Instagram-пабликов.

Как писал "Кавказский узел", 15 января Рамзан Кадыров заявил, что никто из представителей Ингушетии за отведенные три дня не ответил на приглашение лично высказать ему претензии. Это показывает, что у народа Ингушетии нет претензий к главе Чечни, констатировал Кадыров, обвинив правозащитников в нагнетании ситуации и пригрозив последствиями тем, кто будет "писать гадости". В тот же день министр по нацполитике Чечни Ахмед Дудаев объявил, что Рамзан Кадыров поручил удалить из соцсетей любые враждебные высказывание в адрес ингушей. В истории взаимоотношений "двух братских народов начинается новая страница", объявил чеченский министр.

Если не прекратятся заявления о том, что чеченские власти незаконно отняли территории Ингушетии, то к Чечне перейдут и "оставшиеся села", пригрозил 11 января Рамзан Кадыров. На следующий день, 12 января, он дал авторам заявлений трое суток на предъявление ему претензий. Кому и чем угрожал Кадыров, кто ему ответил, и какую позицию занял глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об ультиматуме Кадырова ингушам".

Сообщения о заявлениях Рамзана Кадырова и Ахмеда Дудаева размещены 15 января в Instagram-паблике "Новости Ингушетии", насчитывающем 18,4 тысячи подписчиков, и Instagram-паблике "ФортангаORG", на который подписаны 109 тысяч пользователей. К 13.50 мск под ними размещено соответственно 224 и 618 комментариев, преимущественно на ингушском языке.

Авторы многих комментариев, опубликованных на русском языке, критически отнеслись к заявлениям чеченских чиновников. "Совсем не искренняя речь", - высказала, в частности, мнение shauhalova.m. "Как говорится, "свежо предание, а верится с трудом"", - заметил barkalania. "Речь для наивных ингушей", - охарактеризовал выступление Кадырова mado15373.

"Не будьте наивными, ингуши. И не забывайте про отобранные у нас этим человеком земли. Его красивые слова про братство - это песок вам в глаза", - призвал ruslan__kh. "Сказанное ранее не воротишь. Клин вбит, и довольно увесистый. Пока не вижу для нас повода расслабляться", - написал goshta2018.

"Да, очень жалко, что невозможно одному его слову поверить", - посетовал galga_orstho__06. "Внимание, маршрут перестроен", - пошутил resistant2021. "Я не верю ни одному слову этого человека", - признался corvus40. "Чеченцы наши братья, но землю верните, чтоб мы были братья не на словах, а на деле", - призвал barkinkho.

Соглашение о чечено-ингушской границе, подписанное в сентябре 2018 года, привело к массовым протестам в Ингушетии. Активисты обвинили Юнуса-Бека Евкурова, который был тогда главой Ингушетии, в передаче части ингушских земель соседней республике. Информация о тех событиях и преследовании противников соглашения собрана в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Соглашение Кадырова и Евкурова не разрешило, а только подогрело давний спор вокруг границы двух республик, говорится в справке "Кавказского узла" "Спор о чечено-ингушской границе: аргументы сторон".

Некоторые пользователи отреагировали и на слова Дудаева о новой странице взаимоотношений между двумя народами. "А старые страницы он куда девать собрался - сжечь, утопить? Нет, все не так просто. Это ему не книжка, которую переписывают чеченские псевдоисторики", - написал, в частности, ya_protiv_chipizacii.

"Не надо новую, вспомнили бы давно забытую старую страницу, и этого было бы достаточно", - заметил fa.ttoshka. "Новая веха между нашими народами началась в сентябре 2018 года. Печальная и трагическая веха. И спровоцировал её в первую очередь именно этот человек. И пока бомба, заложенная в наши отношения теми подлыми соглашениями, не будет разминирована, ни о каком былом доверии и братстве речи идти не может", - высказал мнение fiyla.hila.

"Получается, мы возвращаемся к диалогу по территориальному спору? Если земли вернут, думаю, наши отношения наладятся, а если нет, то, мне кажется, вопрос останется в подвешенном состоянии до поры до времени", - написал gargareyci_galgai.

При этом многие пользователи одобрительно отреагировали на заявление Рамзана Кадырова. "Восстановление добрососедских братских чечено-ингушских отношений было только вопросом времени! Разум победил эмоции.... Можно праздновать", - заметил, например, alikklevermind. "Наконец-то это все закончилось, этим Рамзан сделал правильный ход, нельзя поддаваться эмоциям, ничего хорошего от этого", - написал ru.slan367.

Напомним, в ноябре 2021 года на фоне волнений из-за земляных работ в русле реки Фортанги, по которой проходит граница двух республик, Кадыров дважды предупредил ингушскую сторону, что, если проявления недовольства нынешними границами не прекратятся, то эти границы будут пересмотрены еще раз и снова в пользу Чечни. Кадыров даже уточнил, что добьется от Кремля согласия на отторжение от Ингушетии восьми селений.

Новости о территориальных спорах Чечни с соседними регионами "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".