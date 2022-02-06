Жителей Абхазии возмутило сообщение энергетиков об ограничении электроснабжения

06 февраля 2022, 19:35

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В связи с падением уровня воды в водохранилище ограничения на подачу электроэнергии будут введены в восточных районах Абхазии, сообщило сегодня РУП "Черноморэнерго". Это сообщение в Facebook вызвало недовольство у проживающих в Абхазии пользователей соцсети, пожаловавшихся на частые отключения света.

Как писал "Кавказский узел", в Абхазии часто происходят проблемы с подачей электроэнергии. В июне 2021 года "Черноморэнерго" заявило, что потребление электроэнергии в республике значительно превысило показатели прошлых лет, в связи с чем было решено ввести график отключений в ночное время и рано утром. В декабре 2021 года Абхазия запросила у России переток электроэнергии из-за низкого уровня воды в Джаварском водохранилище Ингурской ГЭС, после чего Россия помогла восполнить дефицит электроэнергии. 5 января график отключений электричества вводился в Сухуме. На высоковольтной линии "Мысра" в Абхазии 15 января произошла авария, в связи с чем в Гудаутском районе были введены веерные отключения.

Без подачи электроэнергии останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы, сообщило сегодня на своей странице в Facebook РУП "Черноморэнерго".

"В связи падением уровня воды в Джварском водохранилище и целях экономии электроэнергии, поступающей с ПГЭС-1, с 01.00 до 05.00 будут отключены ВЛ Шешелети-1, ВЛ Шешелети-2, ВЛ Ачгуара. Без подачи электроэнергии останутся Очамчырский, Гулрыпшский, Галский и Ткуарчалский районы", - говорится в сообщении ведомства в соцсети Facebook, опубликованном в 16.32 мск.

Это сообщение за три часа собрало 52 комментария. Информация о грядущих отключениях вызвала недовольство пользователей соцсети.

"Вы, наверное, с ума сошли?! Когда в каждом доме больные? Это вы так свой народ любите?" – возмутилась Лия Меладзе. "Если в зимний дождливый сезон свет отключают на четыре часа, то чего нам ждать во время засухи? Думаю, скоро в Джварское водохранилище заглянет инвестор... кажется идём ко дну...", – заявила Susana Sadzba.

"Ищите майнинги у кого много и вырубайте, из-за них сидеть без света никто не будет…", - посоветовала Ика Аршба. - "…Столько дождей выпало, и снег был, и все время воды не хватает? Не злите людей, где российский свет, о котором речь была!" – возмутилась она. "Отключили в 16.00", - сообщила Асида Хаджимба.

"Получается, у нас отключают, чтобы часть Грузии получала бесперебойный свет?" - предположил Алик Алекс. "Лучше ночью, когда все спят, чем вечером сидеть при свечах", - написала Нелли Торчуа. "Ужас, это просто издевательство - в холод сидеть по четыре часа без света, это для того, чтобы мы все вымерли от холода как динозавры", - заявила Тея Тея.

"Уже два дня по такому графику отключают", - указала элана маргания.

Отметим, что на этой же странице РУП "Черноморэнерго" опубликованы сообщения об отключении электричества из-за различных аварий 3, 4 и 5 февраля.

Ранее в компании "Черноморэнерго" связали проблему с массовой установкой оборудования для майнинга. При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

Напомним, "Черноморэнерго" вводило в Абхазии график отключений электроэнергии и в ноябре 2020 года. Жителям разных районов отключали свет трижды в день по два часа. В декабре 2020 года Абхазия также восполнила дефицит электроэнергии за счет России в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС. 27 апреля 2021 года Ингурская ГЭС была введена в эксплуатацию после ремонта, после чего в Абхазии были отменены веерные отключения.

Ингури ГЭС (Ингурская ГЭС, ИнгурГЭС) – крупнейшая гидроэлектростанция на Кавказе, расположена на реке Ингури. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией как Грузии, так и Абхазии. Между Абхазией и Грузией существует договоренность о разделе электроэнергии: 40% получает Абхазия, 60% – Грузия, говорится в справке "Кавказского узла" "Ингури ГЭС".