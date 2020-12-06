Энергетики отчитались о восстановительных работах на подстанции в Абхазии

06 декабря 2020, 12:25

Энергоснабжение большей части обесточенных в связи с пожаром на подстанции районов Сухума по аварийной схеме будет восстановлено к сегодняшнему вечеру, сообщил начальник Сухумского управления электрическими сетями. Пользователи соцсети потребовали прояснить, что значит временная схема электроснабжения.

Как писал "Кавказский узел", большая часть столицы Абхазии 5 декабря оказалась обесточена в связи с пожаром на подстанции "Сухум-1". Восстановительные работы могут занять две недели, на это время энергоснабжение будет организовано по временной аварийной схеме, сообщили в "Черноморэнерго".

Работы по монтажу нового оборудования ведутся круглосуточно, энергетики будут работать в таком режиме, пока не восстановят электроснабжение в полном объеме. сообщил начальник Сухумского управления электрическими сетями Тимур Джинджолия,

"Вчера мы "запитали" Старый поселок через обходные линии. Пришлось отключить одно предприятие и дать людям свет. Также подали электричество к инфекционной больнице, хлебозаводу", - процитировал его "Спутник-Абхазия". Он не исключил, что к вечеру подать электричество "в большую часть обесточенных частей Сухума".

Причинами пожара на подстанции "Сухум-1" он назвал большую нагрузку на подстанцию и ветхое состояние оборудования. Такие аварии можно предотвратить лишь путем экономии электроэнергии населением, отметил он.

Ремонтные бригады приступили к монтажу нового оборудования на подстанции "Сухум-1", сообщила сегодня компания "Черноморэнерго" на своей странице в Facebook, насчитывающая 3 815 подписчиков. По данным на 12.00 мск сегодня под сообщением пользователи оставили 15 комментариев.

Часть пользователей возмутились, что компания не разъяснила, что значит аварийная схема работы.

"Если не сложно, можно более развернуто написать что означает "по аварийной схеме"?" - поинтересовалась пользователь Рамина Рамина. "Аварийная схема это какая схема?" - спросила Фата Возба. "Тот же вопрос. Что за выборочное включение?" - задалась вопросом Yana Bzhania.

"Не выборочное, а где есть возможность, там и подали электричество", - ответил ей Михаил Новиков.

"Сделайте хотя бы переток, чтоб дать людям свет! Почему нет резервных подстанций на такие случаи? Как быть людям, у кого нет газа, как кормить нам детей?" - возмутилась Lola Lola.

Некоторые усомнились, что ремонтные работы ведутся круглосуточно. "А кто нибудь действительно видел, что они работают ночью, или все уже давно по домам разошлись, а люди должны без света сидеть? Действительно ли ведутся круглосуточные работы по устранению аварии?" - написал пользователь Денис Денис.

Другая часть пользователей поддержала энергетиков. "Это пример отношения к решению проблем, стоящих перед страной. Молодцы. Мгновенное реагирование, быстрая закупка оборудования, доставка его и монтаж", - написал Батал Шушания.

"Ребята, спасибо вам огромное. А нам терпения - все это выдержать", - прокомментировала Alexandra Fox.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 6 декабря днем в Сухуме ясная погода, температура воздуха составит +12, скорость ветра - до 2 метров в секунду, без осадков. В ночь на 7 декабря температура снизится до +4, скорость ветра останется прежней, осадков также не ожидается. Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен и в легкой версии.