Жители Сухума остались без света после пожара

05 декабря 2020, 19:33

Большая часть столицы Абхазии обесточена в связи с пожаром на подстанции "Сухум-1". Восстановительные работы могут занять две недели, на это время энергоснабжение будет организовано по временной аварийной схеме, сообщили в "Черноморэнерго".

"Ремонтные бригады демонтировали сгоревшее оборудование. Ориентировочное время полной ликвидации аварии с учетом сложности - две недели", - проинформировали в пресс-службе предприятия.

Подача электроэнергии в дома жителей Сухума на время восстановительных работ будет организована по временной аварийной схеме. Для этого на подстанции энергетики монтируют оборудование, пишет со ссылкой на "Черноморэнерго" "Интерфакс".

"Кавказский узел" писал, что ранее жители Абхазии жаловались на проблемы из-за отключений электроэнергии, поскольку с 15 ноября из-за увеличения потребления и изношенности сетей компания "Черноморэнерго" ввела график электроснабжения. Согласно графику, жителям разных районов отключали свет трижды в день по два часа. С 21 ноября ограничения были сокращены до четырех часов в день, а с 26 ноября - до двух часов.