06 сентября 2020, 23:03

Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России

Подача электроэнергии жителям нескольких районов Абхазии, оставшихся без света из-за аварии на воздушной линии электропередачи "Ачгуара", возобновлена после перетока из России, сообщила компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго" с 27 января ввела ежедневные четырехчасовые ограничения подачи электроэнергии на всей территории Абхазии по графику. Компания объяснила ограничение критически низким уровнем воды в водохранилище Ингур ГЭС. Подача электроэнергии жителям Абхазии была возобновлена в круглосуточном режиме после перетока электроэнергии из России в ночь на 2 февраля.

Об аварии на ВЛ "Ачгуара" компания "Черноморэнерго" проинформировала сегодня на своей странице в Facebook в 17.14 мск.Скриншот со страницы РУП "Черноморэнерго" в Facebook https://www.facebook.com/chernomorenergo/

"Произошла авария на ВЛ "Ачгуара". Без подачи электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и город Сухум. На время проведения восстановительных работ запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В 19.19 "Черноморэнерго" сообщило о восстановлении электроснабжения в республике: "Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлён. Электроснабжение восстановлено".

В ночь на воскресенье, 6 сентября, по всей республике прошел ливень с грозой, районы восточной Абхазии из-за непогоды некоторое время оставались без света, сообщил ТАСС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 7 сентября в Сухуме ожидается небольшой дождь при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем также пройдет дождь, ветер усилится до 3 метров в секунду, воздух прогреется до +24. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Переселенцы из Абхазии пожаловались на бездействие мэрии Цхалтубо", "Абхазская энергокомпания сняла ограничения на подачу света", "Грузинская оппозиция потребовала расследовать закупку электричества для Абхазии". 

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

07 сентября 2020, 01:02

07 сентября 2020, 00:03

06 сентября 2020, 22:10

  • 4 Драка на свадьбе в Якутии стала поводом для обращения к главе Ингушетии

    Известный якутский спортсмен Иннокентий Макаров, лидер общественной организации "УС тумсуу", обратился к Махмуду-Али Калиматову с требованием "найти и наказать" уроженца Ингушетии, который на свадьбе избил женщину. Ингушские пользователи Instagram усомнились в адекватной реакции главы республики.

06 сентября 2020, 21:01

06 сентября 2020, 20:01

Темы дня

События дня

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи