Электроснабжение в Абхазии восстановлено после перетока из России

06 сентября 2020, 23:03

Подача электроэнергии жителям нескольких районов Абхазии, оставшихся без света из-за аварии на воздушной линии электропередачи "Ачгуара", возобновлена после перетока из России, сообщила компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго" с 27 января ввела ежедневные четырехчасовые ограничения подачи электроэнергии на всей территории Абхазии по графику. Компания объяснила ограничение критически низким уровнем воды в водохранилище Ингур ГЭС. Подача электроэнергии жителям Абхазии была возобновлена в круглосуточном режиме после перетока электроэнергии из России в ночь на 2 февраля.

Об аварии на ВЛ "Ачгуара" компания "Черноморэнерго" проинформировала сегодня на своей странице в Facebook в 17.14 мск.

"Произошла авария на ВЛ "Ачгуара". Без подачи электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и город Сухум. На время проведения восстановительных работ запрошен переток электроэнергии из Российской Федерации", - сказано в сообщении.

В 19.19 "Черноморэнерго" сообщило о восстановлении электроснабжения в республике: "Переток электроэнергии из Российской Федерации осуществлён. Электроснабжение восстановлено".

В ночь на воскресенье, 6 сентября, по всей республике прошел ливень с грозой, районы восточной Абхазии из-за непогоды некоторое время оставались без света, сообщил ТАСС.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", в ночь на 7 сентября в Сухуме ожидается небольшой дождь при температуре воздуха +20 градусов, скорость ветра 2 метра в секунду. Днем также пройдет дождь, ветер усилится до 3 метров в секунду, воздух прогреется до +24. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.