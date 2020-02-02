Абхазская энергокомпания сняла ограничения на подачу света

02 февраля 2020, 08:56

Подача света жителям Абхазии возобновлена в круглосуточном режиме после перетока электроэнергии из России, сообщила компания "Черноморэнерго".

Как писал "Кавказский узел", абхазская энергетическая компания "Черноморэнерго" с 27 января ввела ежедневные четырехчасовые ограничения подачи электроэнергии на всей территории Абхазии по графику. Компания объяснила ограничение критически низким уровнем воды в водохранилище Ингур ГЭС.

Переток электроэнергии из России в Абхазию был осуществлён 1 февраля с 02.00 часов (местное время совпадает с московским), сообщила в своем аккаунте в соцсети Facebook компания "Черноморэнерго". "Ограничения на подачу электроэнергии полностью сняты по всей территории страны. Все абоненты запитаны без ограничений", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили мероприятия по подготовке поставки электроэнергии в страну во время переговоров исполняющего обязанности президента Абхазии Валерия Бганбы с министром энергетики России Александром Новаком 29 января, сообщил кабмин Абхазии на своем сайте. Предполагаемый объём поставок электроэнергии из России в Абхазию в этом году составит около 200 млн кВт/ч, отмечается в сообщении.

Расположенная на реке Ингури (в Абхазии используется наименование Ингур - прим. "Кавказского узла") Ингури ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией на Кавказе. Ежегодно станция вырабатывала около 4,2 млрд кВт/ч электроэнергии, что составляло 45 процентов от всей производимой в Грузии электроэнергии. После грузино-абхазского конфликта электростанция оказалась под юрисдикцией Абхазии и Грузии, между которыми существует договоренность о разделе электроэнергии: 40 процентов получает Абхазия, 60 процентов – Грузия, отмечается в справке об Ингури ГЭС на "Кавказском узле".