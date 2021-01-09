09 января 2021, 15:38

Ремонтные работы на линии электропередачи завершены, подача электроэнергии в дома жителей Абхазии возобновлена.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в связи с пожаром близ Гагры вышла из строя подстанция "Псоу 220", без электроснабжения осталась значительная часть Абхазии.

"Ремонтные работы на ВЛ Псоу 220 завершены. Линия готова к приему электроэнергии. Ждем подачи напряжения со стороны РФ", - сказано в сообщении, опубликованном около 14.00 мск на странице РУП "Черноморэнерго" в Facebook.

Электроснабжение в Абхазии восстановлено. Место повреждения на "Псоу 220" находилось в труднодоступной для подъезда техники горной местности. Электрики дошли до места пешком и устранили последствия аварии, пишет со ссылкой на РУП "Черноморэнерго" "Sputnik-Абхазия".

Напомним, Абхазия с 11 декабря начала получать переток из России на фоне растущего дефицита электроэнергии в связи с падением уровня воды в Джварском водохранилище Ингурской ГЭС.