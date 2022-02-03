Роспотребнадзор не смог установить организаторов митинга в Грозном

03 февраля 2022, 12:09

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Организаторы несанкционированного митинга в Грозном, участники которого выступили против семьи Янгулбаевых, не могут быть наказаны, так как не представляется возможным их установить, заявили в управлении Роспотребнадзора по Чечне.

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля жители Чечни собрались на несанкционированный митинг в центре Грозного, чтобы вслед за руководством региона озвучить проклятия в адрес семьи Янгулбаевых. Муфтий Чечни объявил собравшимся, что Янгулбаевы оскорбили чувства верующих. Чеченские чиновники на митинге в Грозном выступили с осуждением семьи Янгулбаевых, а собравшиеся жители Чечни сожгли портреты членов этой семьи.

1 февраля высокопоставленные чеченские чиновники и силовики выступили с резким осуждением членов семьи Янгулбаевых, адресовали им проклятия и оскорбления и пригрозили расплатой. Рамзан Кадыров сравнил Янгулбаевых с Хаттабом и Басаевым. Поводом для возмущения стали высказывания о Кунта-хаджи Кишиеве, пояснила ЧГТРК "Грозный", назвав автором скандальной аудиозаписи Ибрагима Янгулбаева.

Установить организаторов несанкционированного митинга в Грозном, участники которого выступили против семьи бывшего судьи Верховного суда региона Сайди Янгулбаева, не представляет возможным, привело сегодня РБК сообщение управления Роспотребнадзора по Чечне.

"Установить организаторов народного стихийного митинга не представляется возможным, поэтому речь об ответственности юридического лица [за нарушение эпидемических ограничений] идти не может", – привел сегодня "Коммерсант" слова сотрудника ведомства.

Между тем на странице управления Роспотребнадзора по Чечне в Instagram 1 февраля были опубликованы проклятья в адрес семьи Янгулбаевых. "Будьте вы прокляты, враги всевышнего и нашего народа. <…> Мы никогда не позволим посягать на религиозные ценности таким <...> существам, которые распространяют в социальных сетях свои экстремистские взгляды и порочат имена святых авлия и устазов", – сказано в публикации. Ведомство при этом крайне грубо охарактеризовало адресатов этого сообщения. К записи также прикреплено коллективное фото семьи Янгулбаевых.

В декабре 2021 года Абубакар Янгулбаев сообщал о похищениях своих родственников в Чечне. О похищениях близких сообщили также блогеры Тумсо Абдурахманов и Минкаил Мализаев, основатель "Вайфонда" Мансур Садулаев и директор правозащитной организации Human Rights Center Ichkeri Аслан Арцуев. "Кавказский узел" составил по открытым источникам список из 62 фамилий похищенных родственников оппонентов чеченских властей. По состоянию на 3 февраля в списке удерживаемых после похищения остаются не менее восьми человек (двое родственников Халитова, двое родных Янгулбаева и четверо родных Арцуева). В список не включена Зарема Мусаева, которая была задержана, вывезена в Чечню, а позже арестована. Минкаил Мализаев сообщил "Кавказскому узлу", что все его родственники, которых ранее удерживали силовики, к 22 января были освобождены.

С чего начинался конфликт, какие обвинения озвучил Кадыров, что ему ответили Янгулбаевы и какую роль в этом сыграл оппозиционный Telegram-канал, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как Янгулбаевы стали врагами Кадырова". Новости о преследовании семьи Янгулбаевых "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Борьба Кадырова с Янгулбаевыми".