Родственники жителя Катар-Юрта на сходе извинились за его слова. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CYoJ-KXoq4d/

12 января 2022, 20:39

Житель Катар-Юрта изгнан из села за слова о гулящей матери в Чечне

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Родственники жителя Катар-Юрта на сходе извинились за его слова о том, что условием для нормальной жизни в Чечне является богатство или гулящая мать, а автор этих слов изгнан из села, следует из видео в одном из чеченских пабликов.

Участники резонансного видео, на котором житель Катар-Юрта говорит о том, что условием условием для нормальной жизни в Чечне является богатство или гулящая мать. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/CYoJ-KXoq4d/Как писал "Кавказский узел", практика публичных извинений широко распространена в Чечне. Жители республики извиняются за обращения к гадалкам, критику чиновников и другие слова, вызвавшие недовольство представителей властей. Практика принуждения к извинениям с подачи Рамзана Кадырова распространилась и за пределами Чечни. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Видео с реакцией жителей Катар-Юрта на слова односельчанина о том, что наличие "гулящей матери" обеспечивает человеку "нормальную жизнь" в Чечне, опубликовано сегодня в Instagram-паблике «Про Чечню и не только».  

«Жители села Катар-Юрт жестко осудили и изгнали односельчанина, который посмел оскорбить честь и достоинство чеченских женщин. На скандальном видео один из авторов резонансного ролика на камеру заявил, что чтобы нормально жить в Чеченской Республике, нужно иметь много денег, или чтоб была гулящая мать. Оскорбленные жители села выразили крайнее возмущение и публично выразили свое негодование за такие слова в адрес своих матерей и сестер. Родственники авторов этого видео извинились за эти оскорбления и поведение перед чеченским обществом», – говорится в сопровождающем видео посте.

В начале видео показаны двое мужчин, которые находятся в здании, похожем на торговый центр. Они стоят около новогодней елки. Голос за кадром говорит, что эти мужчины хотят что-то сказать соплеменникам, живущим в Европе. «Вас Бог наградил, ведь вы живете не здесь (имеется в виду, видимо, – не в Чечне – прим. «Кавказского узла»). [Живущий хорошо] здесь человек должен быть либо очень богатым, либо у него должна быть гулящая мать. Сколько можете, живите там», – говорит по-чеченски, смеясь, один из мужчин. Перевод его слов и остальных цитат из этого видео на русский язык сделан «Кавказским узлом». 

Далее на видео запечатлена улица населенного пункта вечером. Возле одного из домов множество машин, толпа людей. Следующие кадры сделаны в помещении, похожем на мечеть. Здесь собралось много людей.

"Причина, по которой мы сегодня здесь собрались, заключается в том, что этот человек сказал, что чтобы жить в этой республике, не именно даже в селе, а во всей республике, надо либо быть богатым, либо надо иметь гулящую мать. Да будь ты проклят! Ты вообще осознаешь, что ты говоришь? Твоя мать тогда, наверное, тоже гуляет, так ты наверно и появился на свет. Твои дочки тогда гуляют. Все твои родственницы тогда гуляют, получается?" – эмоционально говорит один из выступающих мужчин.

"Сейчас все выскажутся, и мы сделаем с тобой, что надо. Я даю слово, что с твоим телом разберусь", – говорит другой мужчина и начинает бить того, к кому были обращены эти его слова. Мужчина, которого бьют, выглядит как тот, кто высказался под елкой на тему "гулящей матери".

Бьющего останавливают, но он кричит вслед: "Я убью тебя, даже если меня посадят. Ты не оставил мне возможности смотреть людям в глаза. Я делаю халяльной твою кровь для этих людей. Как только ты выйдешь с этой мечети, тебя нужно было бы запинать, убить и бросить твой труп где-нибудь, даже не закопать. Лучше бы умер, чем сделать это, и все эти люди пришли бы пособолезновать. Я ещё раз извиняюсь перед всеми за него", – говорит мужчина.

Здесь же стоят, опустив глаза, еще несколько мужчин. Они тоже извиняются за своих родственников и говорят, что лучше бы их не было в живых, чем такое произошло.

За шесть часов видео собрало 10008 просмотров и 15 комментариев. «А причем тут родственники?» – задается вопросом один из комментаторов под ником leo222a.  «Только так будет порядок, по-другому никак», – считает anchar85.

Напомним, в конце 2021 года в Чечне были похищены десятки родственников критиков власти республики, втом числе и живущих в Европе. Чеченские блогеры и правозащитники связали похищения родных с давлением со стороны действующего в регионе режима. Сообщалось о похищении родных блогеров Тумсо Абдурахманова, Минкаила Мализаева и Хасана Халитова, а также основателя "Вайфонда" Мансура Садулаева, директора правозащитной организации Human Rights Center Ichkeria Аслана Арцуева и юриста "Комитета против пыток" Абубакара Янгулбаева, позднее часть из них была отпущена. Подробности этой серии массовых похищений можно узнать из справки "Кавказского узла" "Родственники как заложники: новая волна похищений в Чечне".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Примечание:

"Слова Тумсо о расплате за похищения подчеркнули настроения чеченских диаспор", "Житель Чечни извинился за критику новогодней елки", "Правозащитники поспорили об эффекте шуток над практикой публичных извинений в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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