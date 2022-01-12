Масштабные военные учения начались юге России

12 января 2022, 10:03

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Более 10 тысяч военных принимают участие в учениях, которые начались сегодня в южных регионах России, а также на российских базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году на юге России решено провести более 3000 военных учений, сообщили 3 января в Южном военном округе. 10 января стало известно, что в новогодние праздники в Волгоградской области прошли антитеррористические учения мотострелковых подразделений.

На более чем 20 общевойсковых полигонах начались учения мотострелковых соединений и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, в которых участвуют более 10 тысяч военнослужащих, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

Бойцы осваивают новые способы тактических действий, а также проводят занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам. "Будут задействованы мобильные тактические группы, предназначенные для борьбы с беспилотной авиацией, тактические группы аэрозольного противодействия и тактические радиоэлектронной маскировки. Также командиры подразделений освоят способы контрснайперской и контрбатарейной борьбы с применением автомобильной и бронированной техники", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны России.

Учения проводятся в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях, на Кубани, в Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа – Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Чечне.

"Также к занятиям по боевой подготовке приступили подразделения военных баз ЮВО на штатных полигонах в Абхазии, Армении и Южной Осетии", - отмечается в публикации.

Российская военная база в Армении входит в состав Группы российских войск в Закавказье и дислоцируется в Ереване и Гюмри, говорится в справке "Кавказского узла" "102-я военная база Группы российских войск в Закавказье".

Напомним, в сентябре 2020 года на юге России, а также в Армении, Абхазии и Южной Осетии прошли учения "Кавказ-2020", к которым присоединились около тысячи военнослужащих из шести стран: Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы, Пакистана и Ирана. Азербайджан и Индия от приглашения на учения отказались. По данным Минобороны России, всего в учениях участвовали 80 тысяч человек. Спустя менее, чем восемь часов после официальной даты завершения учений "Кавказ-2020" Азербайджан объявил о военной операции в Нагорном Карабахе.

Полномасштабные боевые действия в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В результате Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Подробности обострения карабахского конфликта осенью 2020 года собраны в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.