Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе

03 февраля 2020, 08:22

Учения военнослужащих мотострелковых соединений и воинских частей начались на полигонах в Ставропольском крае, Северной Осетии и Чечне, сообщила пресс-служба Южного военного округа.

Двусторонние тактические учения проходят с 3 по 7 февраля между соединениями и воинскими частями 58-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированными в Чечне и Северной Осетии.

Мотострелки совершат учебные маневры, которые поддержат самолеты и вертолеты армейской авиации, учебно-боевые задачи отработают также военные подразделений радиоэлектронной борьбы и инженерных войск, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа "Интерфакс-Юг".

Ежедневно в учениях будут принимать участие около трех тысяч военнослужащих, задействуют 500 единиц военной техники, среди которой штурмовики Су-25СМ и оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер", приводит сообщение пресс-службы округа ТАСС. Учения пройдут на полигонах Серноводский в Ставропольском крае, Тарский в Северной Осетии, Альпийский и Гвардеец в Чечне, отметили в пресс-службе.

"Кавказский узел" также писал, что учения военнослужащих мотострелкового соединения прошли на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них были задействованы более 2600 военных, сообщила 2 февраля пресс-служба Южного военного округа.