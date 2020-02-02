02 февраля 2020, 08:01

Более 2600 военных провели стрельбы в Северной Осетии

Учения военнослужащих мотострелкового соединения прошли на полигоне Тарское в Северной Осетии.

В учениях были задействованы военные мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии.

Военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений отработали ведение учебных стрельб на дальность до четырех километров из разного вида вооружения, в том числе танков Т-90, боевых машин пехоты БМП-3 и автоматов Калашникова, а также продемонстрировали новые методы борьбы с низколетящими беспилотными летательными аппарами, приводит 2 февраля сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС.

К учениям было привлечено более 2600 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, говорится в сообщении пресс-службы округа.

На сайте Минообороны России информации об учениях по состоянию на 6.30 мск сегодня нет.

"Кавказский узел" также писал, что в январе более 300 военных уничтожили ракетные установки условного противника на учениях в Северной Осетии.

Примечание:

"Мотострелки приступили к учениям в Северной Осетии", "Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Моряки Каспийской флотилии выполнили электронные пуски ракет по морским и береговым целям".

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