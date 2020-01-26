26 января 2020, 08:36

Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии

Более 300 военных уничтожили ракетные установки условного противника на учениях в Северной Осетии, сообщили в Южном военном округе.

Подразделения ракетного соединения 58-й общевойсковой армии совершили марш в назначенный район, там они выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням.

Мишени имитировали пусковые установки ракетного комплекса условного противника, которые располагаются на расстоянии около 300 километров, сообщила 25 января пресс-служба Южного военного округа на сайте Минобороны России. Военные также установили на неподготовленной местности инженерное оборудование позиций для ракетного комплекса «Искандер-М», отработали навыки маскировки пусковых установок и развертывания полевых командных пунктов, отмечается в сообщении.

К учениям привлекли более 300 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, включая «Искандер-М», сообщила пресс-служба округа.

"Кавказский узел" также писал, что 8 января в учениях на полигоне Тарское в Северной Осетии приняли участие более 1,5 тысячи мотострелков.

Примечание:

"150 военных задействованы в учениях в Астраханской области", "Три тысячи военных подняты по тревоге в СКФО и Крыму", "Моряки Каспийской флотилии выполнили электронные пуски ракет по морским и береговым целям".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 января 2020, 09:31

26 января 2020, 07:19

26 января 2020, 06:02

26 января 2020, 05:04

26 января 2020, 04:05

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи