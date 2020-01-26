Учения ракетчиков прошли в Северной Осетии

26 января 2020, 08:36

Более 300 военных уничтожили ракетные установки условного противника на учениях в Северной Осетии, сообщили в Южном военном округе.

Подразделения ракетного соединения 58-й общевойсковой армии совершили марш в назначенный район, там они выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням.

Мишени имитировали пусковые установки ракетного комплекса условного противника, которые располагаются на расстоянии около 300 километров, сообщила 25 января пресс-служба Южного военного округа на сайте Минобороны России. Военные также установили на неподготовленной местности инженерное оборудование позиций для ракетного комплекса «Искандер-М», отработали навыки маскировки пусковых установок и развертывания полевых командных пунктов, отмечается в сообщении.

К учениям привлекли более 300 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники, включая «Искандер-М», сообщила пресс-служба округа.

"Кавказский узел" также писал, что 8 января в учениях на полигоне Тарское в Северной Осетии приняли участие более 1,5 тысячи мотострелков.