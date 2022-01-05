05 января 2022, 10:11

Моряки Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге в Дагестане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Экипажи около 15 кораблей и катеров Каспийской флотилии отрабатывают навыки боевой готовности, сообщили сегодня военные.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2018 года Минобороны объявило о передислокации Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Там было решено построить полноценную военно-морскую базу и создать около 5000 рабочих мест. К апрелю 2021 года около 500 семей моряков Каспийской флотилии получили служебные квартиры в Дагестане.

Специальное корабельное учение прошло в Дагестане, в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

"С получением сигнала «Боевая тревога» экипажи кораблей отработали действия по приготовлению корабля к бою и походу, на боевых постах и командных пунктах кораблей вооружение, технические и энергетические средства переведены в готовность к немедленному применению", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Минобороны России.

Во время учения экипажи были переведены в круглосуточный режим боевой службы. Всего в учении приняли участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 15 надводных кораблей и катеров, отмечается в публикации.

Напомним, в конце декабря 2021 года около 2000 морских пехотинцев Каспийской флотилии отработали навыки боевой стрельбы, разведки и маскировки на полигоне Аданак в Дагестане.

8 декабря 2021 года Минобороны сообщило, что экипажи около 20 кораблей Каспийской флотилии отрабатывают навыки подготовки к бою, обороне, а также радиационной, химической и биологической защите.

Примечание:

"Политологи отказались назвать перевод Каспийской флотилии угрозой странам Кавказа", "Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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