Новый жилкомплекс для военных в Махачкале. Фото пресс-службы Минобороны России. https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12352581@egNews

04 апреля 2021, 11:05

Минобороны отчиталось об обеспечении военных жильем в Дагестане

Около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии за два месяца получили ключи от служебных квартир в новом жилкомплексе в Махачкале, а всего в новые дома заселены около 500 семей военных, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа 2018 года во время встречи в Махачкале председателя правительства Дагестана Артема Здунова с командующим войсками Южного военного округа Александром Дворниковым обсуждалась "дорожная карта" по осуществлению мер по обеспечению жильем военнослужащих Каспийской флотилии министерства обороны России. На встрече было заявлено о договоренности с администрациями Махачкалы, Каспийска, Карабудахкентского района о подборе и выделении земельных участков для строительства и подключения этих участков к сетям инженерно-технического обеспечения.

15 августа 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Каспийске, куда планируется передислокация из Астрахани Каспийской флотилии, будет построена полноценная военно-морская база. После передислокации флотилии, по расчетам мэрии города, в Каспийске будет создано около пяти тысяч рабочих мест. По мнению местных жителей, передислокация флотилии положительно повлияет на Каспийск.

С февраля по март около 100 семей военнослужащих Каспийской флотилии получили ключи от новых служебных квартир в жилкомплексе по улице Джигитской в Махачкале, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

Новые дома спроектированы с учетом климатических условий и высокой сейсмоактивности, информировало ведомство. При строительстве зданий применены энергосберегающие технологии, использованы новейшие теплоизоляционные материалы, смонтирована современная система отопления и водоотведения. Территория жилкомплекса оборудована видеонаблюдением, на ней установлены детские игровые и спортивные площадки, неподалеку открыт детский сад, сообщило военное ведомство.

"Формат предоставленного жилья – «Заезжай и живи»", - говорится в сообщении. Это значит, что квартиры оснащены сантехническим и кухонным оборудованием, приборами учета, сплит-системами, датчиками дыма и системой пожарной сигнализации, пояснило ведомство.

По данным Минобороны России, всего в четырёх корпусах новостроек жилье предоставлено порядка 500 семьям военных флотилии. Военные строители приступили к возведению школы на 120 учащихся в этом районе, запланировано строительство военно-морского госпиталя, сообщило оборонное ведомство.

Примечание:

"1,5 тысячи военных подняты по тревоге в Дагестане", "Более 2500 российских военных приняли участие в учениях на Каспии", "Политологи отказались назвать перевод Каспийской флотилии угрозой странам Кавказа".

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