Корабли Каспийской флотили. Пресс-служба Южного военного округа

08 декабря 2021, 12:08

К учениям в открытом море привлечены 20 кораблей Каспийской флотилии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Моряки Каспийской флотилии отрабатывают навыки подготовки к бою, противодиверсионной обороны, радиационной, химической и биологической защиты, сообщило сегодня Минобороны России.

В рамках учений  военнослужащие Каспийской флотилии  приступили к отработке элементов заданий по жизнедеятельности и функционированию корабля в самостоятельном одиночном плавании в открытом море.

"Моряки всех боевых частей задействованы в корабельных учениях по противовоздушной, противоподводной диверсионной обороне, радиационной, химической и биологической защите. Экипажи отрабатывают комплекс мероприятий по приготовлению корабля к бою и походу, повседневную организацию службы, обслуживанию боевой техники и оружия, подготовки корабля к приему боеприпасов и плаванию в море. Также в процессе боевой подготовки аварийные партии проводят учения по борьбе за живучесть на специальном учебно-тренировочном комплексе, имитирующем отсеки корабля", - проинформировало сегодня Министерство обороны России.

В учениях задействованы экипажи более 20 боевых кораблей Каспийской флотилии, в том числе ракетных кораблей "Дагестан" и "Татарстан", малых ракетных и артиллерийских кораблей "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Махачкала", "Волгодонск" и "Астрахань", а также базовых и рейдовых тральщиков, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Минобороны отчиталось об обеспечении военных жильем в Дагестане", "Военные в Дагестане отработали навыки радиоэлектронной борьбы", "Ключевой этап учений "Кавказ-2020" проходит на фоне конфликта между приглашенными странами".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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