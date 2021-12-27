Учения морских пехотинцев начались в Дагестане

27 декабря 2021, 09:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Около 2000 морских пехотинцев Каспийской флотилии приступили к отработке навыков боевой стрельбы, разведки и маскировки на полигоне Аданак в Дагестане.

По данным ведомства, морские пехотинцы совершили марш на прибрежный полигон Аданак в Дагестане, всего в маневрах принимают участие порядка 2 тысяч военных и более 100 единиц военной и спецтехники.

"В ходе боевого слаживания военнослужащие выполнят боевые стрельбы, отработают способы скрытного передвижения на поле боя, проведут инженерное оборудование и маскировку огневых позиций и военной техники, а также освоят применение современных комплексов разведки, управления и связи в незнакомой горно-лесистой местности", – информировала пресс-служба Южного военного округа, сообщение которой опубликовано сегодня на сайте Минобороны России.

Учения завершатся боевыми стрельбами, половина из них будет проведена в ночных условиях, добавила пресс-служба.

"Кавказский узел" также писал, что 14 апреля более 1,5 тысячи военнослужащих Каспийской флотилии отработали навыки ведения боевых действий с использованием беспилотников в горах Дагестана.