Учения морских пехотинцев прошли в Дагестане

14 апреля 2021, 21:01

Более 1,5 тысячи военнослужащих Каспийской флотилии отработали навыки ведения боевых действий с использованием беспилотников в горах Дагестана.

Учения артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии прошли на общевойсковом полигоне в горах.

Военные отработали навыки обнаружения позиций условного противника на труднодоступной местности с помощью беспилотных летательных аппаратов и нанесли по ним удары, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

При помощи комплексов беспилотного воздушного наблюдения и разведки «Орлан-10» военнослужащие нашли командные пункты, боевую технику и инженерные сооружения условного противника, передали их координаты на командно-наблюдательный пункт, а артиллеристские расчёты гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» поразили полноразмерные мишени, которые имитировали боевую технику и огневые средства, говорится в сообщении ведомства.

Всего в учениях было задействовано порядка 1,5 тысячи военнослужащих морской пехоты, они применили более 200 единиц вооружения и военной техники, отмечает военное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 11 апреля береговые войска Каспийской флотилии при поддержке ракетных кораблей и катеров провели учения по уничтожению десанта противника в Дагестане. 9 апреля боевые корабли Каспийской флотилии и Балтийского флота были направлены в Черное море. По мнению военных аналитиков, концентрация вооруженных сил в Черноморском бассейне происходит на фоне активности НАТО в регионе.