Учения военных в Дагестане. Фото пресс-службы Минобороны России. https://structure.mil.ru/structure/okruga/south/news/more.htm?id=12354391@egNews

14 апреля 2021, 21:01

Учения морских пехотинцев прошли в Дагестане

Более 1,5 тысячи военнослужащих Каспийской флотилии отработали навыки ведения боевых действий с использованием беспилотников в горах Дагестана.

Учения артиллерийских подразделений морской пехоты Каспийской флотилии прошли на общевойсковом полигоне в горах.

Военные отработали навыки обнаружения позиций условного противника на труднодоступной местности с помощью беспилотных летательных аппаратов и нанесли по ним удары, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.

При помощи комплексов беспилотного воздушного наблюдения и разведки «Орлан-10» военнослужащие нашли командные пункты, боевую технику и инженерные сооружения условного противника, передали их координаты на командно-наблюдательный пункт, а артиллеристские расчёты гаубиц Д-30 и 120-мм миномётных комплексов 2С12 «Сани» поразили полноразмерные мишени, которые имитировали боевую технику и огневые средства, говорится в сообщении ведомства.

Всего в  учениях было задействовано порядка 1,5 тысячи военнослужащих морской пехоты, они применили более 200 единиц вооружения и военной техники, отмечает военное ведомство.

"Кавказский узел" также писал, что 11 апреля береговые войска Каспийской флотилии при поддержке ракетных кораблей и катеров провели учения по уничтожению десанта противника в Дагестане. 9 апреля боевые корабли Каспийской флотилии и Балтийского флота были направлены в Черное море. По мнению военных аналитиков, концентрация вооруженных сил в Черноморском бассейне происходит на фоне активности НАТО в регионе.

Примечание:

"Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ", "Учения мотострелков прошли в Чечне", "Более 3 тысяч военных приступили к учениям на Северном Кавказе".

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