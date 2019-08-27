Маневры на юге России обозначили угрозы военных конфликтов у ее границ

27 августа 2019, 22:37

Масштабные военные учения на юге России являются реакцией на целый ряд существующих в регионе угроз, а не только на учения НАТО в Грузии, считают опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики. В качестве вероятных угроз рассматриваются обострения в зоне грузино-абхазского конфликта и на границе с Украиной, а также возможное возвращение боевиков из Сирии.

Как писал "Кавказский узел", масштабные командно-штабные учения 8,2 тысячи военнослужащих начались 26 августа на полигонах в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, в Ставропольском, Краснодарском краях и Крыму, сообщили в Южном военном округе. Это уже вторые с начала месяца крупные учения на юге России – 12 августа командование ЮВО сообщило об учениях с участием более 6,5 тысячи военнослужащих в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, на Кубани и в Крыму.

9 августа в Грузии завершились многонациональные учения НАТО Agile Spirit 2019. Они проходили под слоганом: "Сила в партнерстве". В учениях участвовало свыше трех тысяч военных из стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Соединенного Королевства, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины. Учения Agile Spirit (Проворный дух) ежегодно проводятся в Грузии с 2011 года, они являются одним из элементов сотрудничества Грузии с США и НАТО, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Мотострелковые подразделения из Чечни задействованы в крупных военных учениях, которые начались сегодня в Волгоградской области. Подразделения 42-й гвардейской мотострелковой дивизии Минобороны на бронетехнике выдвинулись на полигон для участия в масштабных маневрах, которые продлятся до конца текущей недели. Всего в учениях задействовано более 8 тысяч военнослужащих двух общевойсковых армий Южного военного округа.

"Подразделения 42-й дивизии накануне были подняты по тревоге, совершили 600-километровый марш на полигон и приступили к отработке учебно-боевых задач. Во время совершения марша также отрабатывались различные вводные по отражению атак условного противника", – сообщил сегодня представитель военной комендатуры корреспонденту "Кавказского узла".

Военное командование видит угрозы для юга России в кризисе в Грузии и боевиках из Сирии

Военные учения на юге России носят плановый характер, о них было известно заранее, обратил внимание доцент Российского экономического университета им. Плеханова, член экспертного Совета офицеров России, военный политолог Александр Перенджиев.

"Не надо искать подвоха, учения плановые. Сейчас благоприятное время и удачные условия для учений – на юге России стоит августовская жара, которая переносится там куда лучше, чем в той же Москве", – сказал Перенджиев "Кавказскому узлу".

Учения носят исключительно оборонительный характер, "никаких наступательных действий не отрабатывается", заверил аналитик. "Цель учений – защита черноморского побережья, Крыма, Краснодарского края и в целом всего Северного Кавказа. На сегодняшний день это одна из наиболее приоритетных задач армии России. Руководство понимает, что СКФО и ЮФО находятся в самом уязвимом положении с точки зрения военной угрозы. Потенциальными противниками можно назвать Грузию, где проходят учения НАТО, и Украину. Кроме того, речь идет, в том числе, о противодействии террористическим структурам, таким, как ИГИЛ*", – рассказал Перенджиев.

Вместе с тем эксперт наотрез отказался назвать учения российских военных элементом военно-политического давления на Украину. "Никакого давления нет, учения носят оборонительный характер, и ни на кого Россия не давит. Войска нужно тренировать для защиты, [чтобы бойцы знали], как действовать в той или иной ситуации. Чем активнее солдаты будут тренироваться, тем меньше будет желания у противоборствующей стороны идти на провокации", – сказал он.

Учения проводятся в плановом порядке, но вместе с тем они являются реакцией на ситуацию, сложившуюся у российских границ, считает директор "Центра общественно-политических исследований", Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН, ученый секретарь Координационного совета РАН по прогнозированию, заместитель директора Института стран СНГ, полковник запаса Владимир Евсеев. По словам аналитика, российское командование не исключает, что в ближайший год в Грузии может наступить политический кризис, который повлечет обострение и, возможно, военные столкновения в зоне грузино-абхазского конфликта.

8 августа 2008 года начались боевые действия между Грузией и Южной Осетией, после чего Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, а Грузия разорвала с официальной Москвой дипотношения. Подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года опубликована "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

"В условиях нестабильности на Южном Кавказе нужно выделить не только учения НАТО на территории Грузии, но и то, что там возможен приход к власти партии "Единое национальное движение". В этих условиях неизбежно обострение на границе с Абхазией. Плюс ко всему, ситуация с Сирией до конца так и не решена, операция в Идлибе может привести к выдавливанию боевиков на российскую территорию.Таким образом, учения не направлены против кого-то, а отражают общую озабоченность России ситуацией, сложившейся вблизи ее рубежей, в частности, на Кавказе", – сказал Евсеев корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

С Украиной эти учения никак не связаны, поскольку российско-украинские отношения сейчас переживают период неопределенности, считает эксперт. "Украине не до войны. Непонятно, как реально [президент Украины Владимир] Зеленский сможет контролировать [обстановку в стране], неизвестно, сможет ли Украина выплатить проценты по значительному внешнему долгу. Ситуация по Украине находится на стадии ожидания", – сказал Евсеев.

Главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Крылов связывает учения на юге России в первую очередь с учениями НАТО в Грузии. "Естественно, что во время натовских учений проходят и российские. Таким образом Россия показывает свою мощь и силу, и в этом нет ничего нового, это повседневная реальность. Высокая степень готовности [к военному противостоянию] необходима всем участникам мировой политики", – сказал "Кавказскому узлу" Крылов.

Он также не исключил, что отчасти учения связаны и с напряженностью на российско-украинской границе. "Ситуация остается напряженной, хотя ничем страшным это не грозит, Россия с Украиной воевать не будет. Москва не готова воплотить в жизнь лозунги ДНР и ЛНР и, скорее, сдерживает потенциальный размах военных действий", – заключил Александр Крылов.

После того как в марте 2014 года Россия объявила о присоединении Крыма, свою независимость от Украины провозгласили также Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР). Украинские силовики начали на востоке страны антитеррористическую операцию.

Масштабные военные маневры – проработка сценария глобальной войны

Нынешние учения являются двусторонними, а такие маневры проводятся при подготовке к серьезному военному противостоянию, отмечает военный обозреватель "Новой газеты" Павел Фельгенгауэр. В отличие от обычных учений, в маневрах войска делятся на две равные группировки, которые проводят боевые действия.

"Разница принципиальная. К слову, отказались от классических учений в пользу маневров и США, таким образом, готовясь к глобальной войне. Еще в 2013 году Шойгу и Патрушев говорили о возрастающей опасности войны", – рассказал Фельгенгауэр корреспонденту "Кавказского узла".

По словам обозревателя, о нынешних учениях не сообщалось заранее, что говорит в пользу спонтанности их проведения, а не плановости. Учения на юге России планомерно перерастут в запланированные маневры в Центральном федеральном округе.

"Учения в центре – это основные годовые учения, к которым готовят учения в СКФО и ЮФО. Напрямую с натовскими учениями в Грузии они не связаны, но в глобальном смысле рассматриваются как ответ. [В случае глобальной войны] России придется воевать по всему периметру с США и их союзниками, и Украина тоже может рассматриваться в качестве врага", – сказал Фельгенгауэр.

Военный эксперт, заместитель главного редактора интернет-издания "Ежедневный журнал" Александр Гольц усомнился, что в ближайшие годы Россия вступит в полномасштабную войну, но полностью возможности военного противостояния не исключает.

"Я не разделяю мнения Фельгенгауэра, что в ближайшем будущем грядет глобальная война, однако эти рассуждения возникли не на пустом месте. В американо-российских отношениях ликвидируется вся система контроля вооружения. Россия в свою очередь в значительной степени связывает свою безопасность с новейшими видами ядерных вооружений и, очевидно, самоутверждается через это, а это крайне опасно", – сказал Гольц корреспонденту "Кавказского узла".

Аналитик согласен с мнением, что учения на юге являются началом больших маневров в Центральном военном округе. Он также не связывает проходящие учения напрямую с учениями НАТО. "Конец августа – начало сентября – время главных учений на территории России. В этом году "Центр-2019" проходит в Центральном военном округе. Но по существу остальные учения, включая южные, подверстываются к ним", – сказал Гольц.

Ситуацию на границе с Украиной эксперт тоже не связывает с учениями на юге России. "Что касается Украины, то в высших кругах обсуждаются возможности потепления отношений, к примеру, обмен пленными. Впрочем, страны находятся в таком положении, что любая активность на границе может быть истолкована как агрессия", – заключил он.

* – "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – организация признана террористической и запрещена в России судом.