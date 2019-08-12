Масштабные учения на юге России . Фото пресс-служба МО

12 августа 2019, 14:05

В масштабных учениях на юге России приняли участие 6,5 тысячи военных

Специальные учения подразделений материально-технического обеспечения, мотострелков и морской пехоты проходят одновременно в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, на Кубани и в Крыму, сообщили сегодня в Южном военном округе. Военнослужащие отработают тактику боевых действий, применявшуюся в Сирии.

Более 6,5 тысячи военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения, а также мотострелковых подразделений и подразделений морской пехоты начали масштабные учения для отработки тактических действий и маневров, применявшихся во время боевых действий в Сирии. В учениях также задействовано около 2,5 тысячи единиц военной техники, говорится в сегодняшнем сообщении пресс-службы Южного военного округа, размещенном на сайте Минобороны России.

В плане учений предусмотрено более сотни специальных задач боевого обеспечения. Так, в Волгоградской области на общевойсковом полигоне "Прудбой" подразделения инженерного соединения и материально-технического обеспечения переправят колонну тяжелой военной техники по наплавному мосту, а также пополнят горюче-смазочные материалы танковым и мотострелковым подразделениям, отмечается в сообщении.

А суда обеспечения на Черноморском флоте доставят горюче-смазочные материалы на берег в район боевых действия морской пехоты. Кроме того, в акватории Черного моря топливом и боеприпасами будут пополнены группировки боевых кораблей, сообщает пресс-служба.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 6 августа военнослужащие подразделений авиации и противовоздушной обороны приступили к учениям на полигонах в Ростовской и Астраханской областях, на Ставрополье и Кубани, а также в Северной Осетии.

Примечание:

"Масштабные учения десантников и авиации начались на юге России", "Учения более 400 артиллеристов прошли в горах Чечни", "Масштабные учения ракетчиков прошли на Северном Кавказе и в Южной Осетии".

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