Учения морской пехоты прошли в Дагестане

21 августа 2019, 12:16

Около 1500 морских пехотинцев Каспийской флотилии были подняты по тревоге для участия в учениях на горном полигоне "Аданак" в Дагестане, сообщили сегодня в Южном военном округе.

По данным пресс-службы округа, морские пехотинцы в составе ротно-тактической группы совершили марш на полигон на автомобильной бронетехнике.

Во время марша военные преодолели зараженный участок местности, а затем обеззаразили военную технику, после этого они проделали проходы в минно-взрывном заграждении и разминировали участок дороги, передает сегодня сообщение пресс-службы Южного военного округа ТАСС. Во время учений они отработали навыки противодесантной обороны участка морского побережья во время нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, отмечает пресс-служба округа.

Участие в двусторонних ротных тактических учениях приняли более 1,5 тысячи военных, было задействовано около 300 единиц вооружения, говорится в сообщении.

На следующем этапе учений подразделения морской пехоты отработают высадку способом "корабль - берег", используя БТР-82М, а также проведут противодесантную оборону морского побережья.

На сайте Минобороны России нет информации об этих учениях по состоянию на 12.00 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июля около 1500 морских пехотинцев приняли участие в учениях с использованием комплекса разведки, управления и связи "Стрелец" на горном полигоне "Аданак".