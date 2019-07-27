Военные учения Agile Spirit 2019 направлены на обороноспособность Грузии

27 июля 2019, 21:29

В Грузии сегодня начались многонациональные военные учения Agile Spirit 2019. На учениях отрабатываются оборонительные навыки, что соответствует фактическому положению, в котором находится страна, обратили внимание грузинские эксперты по военным вопросам.

Как писал "Кавказский узел", в многонациональных учениях Agile Spirit 2019, которые пройдут в Грузии с 27 июля по 9 августа, примут участие военные 14 стран. Учения под слоганом: "Сила в партнерстве" будут проведены на трех полигонах страны - в Сенаки, Вазиани и Орфоло. В них примут участие свыше 3 тысяч военных из стран-членов НАТО и стран-партнеров: Грузии, США, Соединенного Королевства, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии, Бельгии, Болгарии, Греции, Черногории, Румынии, Турции и Украины.

Учения Agile Spirit ("Проворный дух") проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года, они являются одним из элементов сотрудничества Грузии с США и НАТО. Цель учений - повышение совместимости стандартов ВС Грузии и НАТО, а также подготовка грузинских военных для участия в международных миротворческих операциях, говорится в справке "Грузия: 45 военных учений за десять послевоенных лет".

Военные учения Agile Spirit 2019 проходят под европейским командованием и полностью отвечают политике Грузии – "Больше НАТО в Грузии, больше Грузии в НАТО", сказал командующий Оборонными силами Грузии генерал-майор Владимир Чачибая, слова которого приводятся в сегодняшнем сообщении Минобороны Грузии.

По словам Чачибаи, эти военные учения отличаются от предыдущих проведением "интегрированных практических учений на трех полигонах" страны.

В учениях Agile Spirit 2018, которые прошли в сентябре 2018 года, приняли участие военные из десяти стран. В ходе учений военные отрабатывали навыки проведения совместных операций и реагирования на кризисы в составе сил быстрого реагирования НАТО. Особенностью тех учений стало то, что они проходили в новом формате - в виде компьютерной симуляции, без привлечения войск.

На учениях задействована военная техника, находящаяся на вооружении страны, и американская - танки "Абрамс", бронетранспортеры "Страйкер", вертолет "Черный ястреб" и гаубицы, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерстве обороны.

В последнее время на военных учениях, проходящих в Грузии, отрабатываются навыки для ведения обороны грузинскими войсками, обратили внимание опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" грузинские эксперты по военным вопросам.

"Проводятся общие войсковые учения оперативно-тактического уровня, и на них отрабатываются конкретные задачи для обороны в национальном масштабе. Задачи и боевые расчеты направлены на то, что Грузия должна себе обеспечить оборону, если на нее нападет враг", - заявил, в частности, доктор военно-политических наук Вахтанг Маисая.

По его словам, отрабатываются тактические навыки и виды боев, необходимые Грузии для ведения оборонной политики. Направление военных учений обусловлено августовской войной в 2008 году и "геополитическими вызовами, происходящими вокруг Грузии". Грузии нужна стратегия обороны, чтобы защитить свою территориальную целостность и суверенитет, отметил эксперт.

Грузия считает, что Россия оккупировала две ее территории - Абхазию и Южную Осетию. После "Пятидневной войны" 2008 года Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией, говорится статье, опубликованной на "Кавказском узле" в разделе "Справочник".

По словам Маисаи, на учениях делают упор на подготовке грузинских и иностранных военных ведению тактических оборонных методов США и по стандартам НАТО.

Грузия неоднократно заявляла о намерении вступить в НАТО. Решение о предоставлении Грузии Плана действий по членству в НАТО ожидалось еще в 2008 году, однако оно так и не было принято. Страна участвует в миротворческих операциях, в рамках сотрудничества с альянсом проводятся учения с грузинскими военнослужащими.

Главный редактор военно-аналитического журнала "Арсенали" Ираклий Аладашвили подтвердил, что учения приспособлены к обороне Грузии и направлены на повышение уровня обороноспособности армии. Он привел в пример, что во время пятидневной войны в августе 2008 года грузинские военные, которые ранее были участниками миротворческих миссий в Ираке, оказались "неспособны отразить наступление российских бронетанковых групп и авиации".

"В последнее время на учениях отрабатывается именно это, например, чтобы остановить наступление бронетанковой группы вероятного противника и отразить воздушное нападение его авиации и контрбатарейная борьба артиллерии", - сказал он.

Комментируя проведение военных учений одновременно на трех полигонах, Аладашвили указал, что это говорит о повышении уровня и способности проводить масштабные учения. В частности, одновременно проходят командно-штабные и полевые учения (по картам), и сразу же отрабатываются предписания на полевых учениях.