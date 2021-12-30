Строители потребовали выплат за работы в Карабахе

30 декабря 2021, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При организации строительных работ в Зангеланском районе работодатель не обеспечил нормальные бытовые условия, не заключил трудовые договоры и не выплачивает зарплату, пожаловались рабочие в совместной жалобе в полицию и к властям Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 октября 2020 года город Зангилан, а также 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах перешли под контроль азербайджанской армии.

По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Азербайджанские рабочие, нанятые для строительства "умного села" в Зангилане (армянское название – Ковсакан, – Прим. "Кавказского узла"), обратились к общественности и журналистам с жалобой на отсутствие трудовых договоров, зарплат и нормальных бытовых условий. По их словам, они два месяца не получают зарплату. Работодатель обещает им перечислить зарплату на карты, но банковских карт у них нет по причине отсутствия трудовых договоров. "Нас привезли и выкинули здесь. Живем в холоде, без элементарных условий, как скот. В этом государстве есть президент, надеемся, что он займется нашей проблемой", – сказал на кадрах видео опубликованном изданием Abzasmedia 28 декабря на своей странице в Facebook.

Восемь рабочих написали заявления в администрацию компании, им обещают жалобы рассмотреть. Поданы также жалобы в полицию. Один из обратившихся заявил, что часть строителей покинули место работы, строительство по этой причине остановилось, сказано в ролике, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Зангилан и Зангиланский район находятся на госгранице с Арменией. "Умное село" – так называется строящийся населенный пункт на месте разрушенного села Ашагы Агалы. В новом селе будут применены энергосберегающие smart-технологии, информировало Abzasmedia.

В проблеме с выплатой зарплат в Зангилане рабочим виновата субподрядная организация, нанявшая их и не урегулировавшая с ними способ оплаты, сообщил сотрудник пресс-службы Минсельхоза Азербайджана. По его словам, строительная фирма предлагала выплачивать зарплаты через банк, но рабочие требуют деньги в наличной форме, так как затрудняются получать оплату посредством банкоматов. "Министерство сельского хозяйства не участвует в оплате труда строителей. Мы всего лишь заказчик, оплачивающий работы. Минсельхоз изучал этот вопрос, проблема с рабочими уже решена", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Генподрядчиком строительства "умного села" является компания AS Group Investment. За шесть месяцев 2021 года на реализацию проекта "Умное село" на территории села Агалы-2 Зангиланского района Минсельхощу Азербайджана было выделено 10,8 млн манатов (около 6,4 млн долларов), информировало 5 ноября онлайн-издание 1news.az.

Полномасштабные бои в Нагорном Карабахе велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".