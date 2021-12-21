Абхазская оппозиция озвучила претензии к президенту

21 декабря 2021, 16:57

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Оппозиция собралась сегодня на несанкционированный митинг в центре Сухума под лозунгами с требованием отставки президента Аслана Бжании. Социально-экономическая и политическая ситуация в республике на фоне пандемии ухудшились, заявили участники акции. Параллельно проходит и митинг в поддержку президента.

Как писал "Кавказский узел", Народно-патриотический союз Абхазии инициировал проведение митинга 21 декабря, поводом для которого стал конфликт между ветеранами Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов и силовиками в День победы и независимости.

Силовики, избившие ветеранов после стрельбы 30 сентября в Сухуме, повели себя агрессивно и не извинились, указали депутаты парламента 4 октября. Генпрокуратура 11 октября отчиталась о завершении проверки, по ее итогам в отношении двух силовиков заведены уголовные дела. В действиях главы МВД Дмитрия Дбара Генпрокуратура не нашла состава преступления, однако предложила президенту Абхазии рассмотреть его соответствие должности. Оппозиция и ветераны войны 1992-93 годов на митингах требовали отставки главы МВД Дмитрия Дбара, в результате президент Абхазии Аслан Бжания 30 ноября назначил его начальником Государственной службы охраны.

На набережной Махаджиров в Сухуме проходит несанкционированный митинг оппозиции. На фасаде Абхазского драмтеатра, у здания которого собрались митингующие, развешаны лозунги: "Народ тебе не верит! Народ устал от лжи!", "Дайте свет и воду!", "Не позволим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Не позволим продать Абхазию!", "Извинись и уходи!" и другие, сообщило сегодня "Апсныпресс".

Основные причины, которые заставили оппозицию выйти на митинг, назвал в своем выступлении председатель общественной организации "Ахиаца" Ахра Бжания. По его словам, это не только нерешенный конфликт с избиением ветеранов силовиками 30 сентября. "Ситуация с пандемией. Из-за халатности власти сотни наших граждан лишились жизни. Не знаю, сколько тысяч испытали колоссальные финансовые потери – непростое дело лечиться от этой болезни. Энергетика, которую добили во время легализации майнинга, и еще неизвестно, сколько нам всем вместе придется заплатить долгов по перетоку электроэнергии. Нет никакого диалога ни с обществом, ни с оппозицией, ни с прессой. (...) Очень настораживают и вопросы, связанные с суверенитетом страны. Что это за внешнеполитические инициативы, где обсуждаются многоуровневые переговоры с Грузией, где обсуждаются уступки нашего суверенитета? В обмен на что?" – привело его слова издание.

Пункт о возможности проведения многоуровневых переговоров был внесен в концепцию внешней политики Абхазии, но впоследствии удален по требованию депутатов парламента и оппозиции. Проблемы в энергетике Абхазии также связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, сообщил ранее гендиректор "Черноморэнерго" Михаил Логуа, При этом данные, опубликованные компанией, об этом однозначно судить не позволяют, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

С момента прихода к власти Аслана Бжании страну сотрясают громкие скандалы, связанные с непродуманной внешней политикой, ухудшением экономической ситуации и социального положения граждан, заявил председатель общественной организации "Аруаа" Тимур Гулия. "Почти за два года ( с момента избрания Аслана Бжании президентом) мы не увидели ни одного выполненного предвыборного обещания и считаем, что настало время отвечать за происходящее", - приводятся его слова в публикации.

Одновременно с митингом оппозиции у здания администрации президента проходит митинг его сторонников. В Абхазии есть проблемы, но руководство делает все возможное, чтобы решать их, заявил на провластном митинге советник президента по вопросам культуры и науки Нугзар Логуа. "Мы видим, что ситуация становится все напряженнее, между оппозиционными силами и руководством Абхазии не получилось наладить конструктивный диалог. Нас не может не тревожить и то, что парламент Абхазии разделился на два лагеря. Я считаю, что, если не остановить противостояние, наша страна окажется в опасном положении", - привела его слова "Абхазия-информ".

В преддверии митинга в Сухуме была усилена охрана комплекса правительственных зданий, проинформировало сегодня "Апсадгьыл инфо".

20 декабря президент Аслан Бжания выступил с обращением к жителям республики в связи с запланированным митингом оппозиции. "Мы признаём наличие проблем, нерешенных вопросов, но не считаем их основанием для подрыва хрупкой стабильности в государстве. И потому предостерегаем всех, кто попытается совершить незаконные, антиконституционные действия. Правоохранительные органы будут пресекать нарушение закона", - привело агентство слова президента.

Аслан Бжания – бывший глава Службы госбезопасности, был избран президентом Абхазии на досрочных выборах 22 марта 2020 года. Бжания заявлял, что намерен провести реформу министерств, чтобы они не дублировали функции друг друга. Он также отмечал, что стране пойдет на пользу установленная Конституцией исключительная ответственность президента за все процессы, происходящие в республике, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

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