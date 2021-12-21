Массовые торжества названы причиной вспышки коронавируса в Ткуарчалском районе

21 декабря 2021, 13:54

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Жители Ткуарчалского района Абхазии продолжают отмечать массовые торжества, в том числе свадьбы, несмотря на действующий карантин по коронавирусу. Это стало причиной еще большего ухудшения эпидемиологической ситуации, рассказали местные власти. В Абхазии очень сильна традиция массово отмечать свадьбы и власти оказались бессильны перед этим обычаем, указали местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 декабря стало известно, что власти ввели карантин в Ткуарчалском районе Абхазии до 20 декабря из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

18 августа в Сухуме был развернут мобильный военный госпиталь на 100 мест, который Минобороны России отправило в ответ на просьбу властей Абхазии помочь в борьбе с коронавирусом. Российский военный госпиталь закрывается и отбывает в место постоянной дислокации, сообщил 12 декабря министр здравоохранения Абхазии Эдуард Бутба.

Врач указала на нежелание жителей района вакцинироваться от коронавируса

21 декабря власти рассмотрят вопрос с продлением карантина в Ткуарчалском районе, поскольку эпидемиологическая ситуация ухудшилась. Несмотря на запрет массовых мероприятий, свадьбы и поминки все равно проводятся, указал сотрудник местной администрации.

"Школы и детские сады не закрывались пока, поскольку сложно организовать дистанционное обучение в наших условиях. Должны быть закрыты салоны красоты, магазины одежды и другие предприятия, которые не связаны с жизнедеятельностью, но по факту они работают. Несмотря на то, что во время карантина проводятся рейды милиции по выявлению нарушений, но штрафные санкции за эти нарушения не предусмотрены законодательством. Въезд и выезд из района не закрывались", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Чиновник подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка ухудшилась из-за массовых торжеств. "Основные наши проблемы – это свадьбы и похороны, на которые собирается много людей. Не может же милиция их разгонять. Люди сами должны понять, что сейчас не время, по-другому нам с этим не справится", – объяснил он.

Врачи рекомендуют оперативному штабу, который будет решать: продлевать карантин или нет, сохранить ограничения в районе, отметила главный врач Ткуарчалской ЦРБ Лали Гаргулия. "Опять же за эту неделю было несколько свадебных и поминальных мероприятий и в результате за семь дней у нас более 120 заболевших. Много тяжелых, потому что поздно обращаются к врачам", – сообщила Гаргулия корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что в Ткуарчалском районе появился новый штамм коронавируса, поскольку состояние больных ухудшается за два-три дня. "У нас стационар рассчитан всего на 15 коек, сейчас у нас на лечении находится 18 больных, кому-то приходится лежать в коридоре. Реанимации у нас нет, вчера четырех тяжелых отправили в Гудаутский ковидный госпиталь. У нас лечатся только средней степени тяжести больные, с тяжелым течением отправляем либо в инфекционную больницу Сухума, либо в Гудауту", – рассказала главврач.

По ее информации 45 больных лечатся от коронавируса в дневном стационаре. К концу этой недели в Ткуарчалской больнице планируют открыть дополнительно 40-50 коек в новом здании ЦРБ, для этого поликлинику и приемное отделение планируется перевести в основной корпус больницы. Необходимые медикаменты и расходные материалы в больнице есть, персонала тоже пока достаточно, рассказала Гаргулия.

"В ковидном отделении у нас работают медсестры из других отделений. Еще же каждые трое суток наши бригады работают в Гудаутском госпитале. Но нам важно донести информацию до населения, насколько важна профилактика, в том числе вакцинация", – подчеркнула врач.

Также она добавила, что вакцина в районе есть, но темпы вакцинации снизились. Всего привито 580 человек, из них 501 двухкомпонентной вакциной. По словам врача, население, "начитавшись интернета" о вреде вакцины, отказывается от прививок.

Власти Абхазии оказались бессильны перед традицией приглашать гостей на свадьбу

Карантин в Ткуарчалском районе введен номинально, отметила жительница Ткуарчала Анаид. "Да ничего власть не может сделать. Мы тут все друг друга знаем, и глава администрации, и начальник милиции знают: где свадьба, где похороны. Просто нереально это все запретить и ввести какие-то санкции. Поэтому карантин у нас только на бумаге", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Схожее мнение высказал житель Ткуарчалского района Астамур. Он также считает, что в Абхазии невозможно ввести штрафы и разгонять массовые свадьбы и поминки. "Мы все тут родня. Не будем же мы штрафовать друг друга. Просто это показатель как власть работает, насколько она может влиять на ситуацию. Да не может она ничего сделать. Магазины, парикмахерские, рынок – все это как работало, так и работает. А других предприятий у нас нет", – объяснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом ухудшается из-за того, что жители Абхазии склонны поддерживать традиции. Некоторое время назад после свадьбы троюродной сестры в больнице с коронавирусом оказались многие родственники, также были заражены и молодожены, рассказал житель Ткуарчала Бадра Тарба. "Я привился и тоже был на свадьбе, но не заболел. Я думаю, что нам просто нужно поставить всем прививки, если мы не можем отказаться от торжеств. Пандемия уже два года, людям не жениться что ли? А жениться тихо у нас нельзя", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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