Флаконы по 3 мл с раствором II компонента вакцины Гам-КОВИД-Вак. Фото https://ru.wikipedia.org/wiki/Спутник_V

13 мая 2021, 07:47

Вакцинация от коронавируса "Спутником V" начата в Абхазии

Жители Сухума начали вакцинироваться от COVID-19 российским препаратом "Спутник V", кабинеты для вакцинации в городе готовы к приему пациентов, а медперсонал прошел необходимый инструктаж, заявил замминистра здравоохранения Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", применение российской вакцины "Спутник V", которая была доставлена в количестве 6,5 тысячи доз еще 30 апреля, было запланировано после майских праздников. В числе первых от коронавируса привьют врачей и работников турсферы, заявил министр здравоохранения Абхазии.

По плану на первом этапе в Абхазию привезут 30 тысяч доз вакцины Спутник V, говорится в материале "Кавказского узла" "Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе".

В Абхазии 12 мая началась вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V", сообщило сегодня агентство "Интерфакс".

Вакцинация проводится на базе Сухумской городской поликлиники №1, прививают как население, так и медицинских работников, информировало со ссылкой на министерство здравоохранения республики агентство.

Жители республики, желающие вакцинироваться, могут обращаться в районные поликлиники, врачи составят списки и отправят заявки в минздрав, говорится в сообщении на сайте министерства здравоохранения Абхазии. Затем управлением фармации минздрава по утвержденному графику будут выданы вакцины, которые будут доставляться в кабинеты для вакцинации в специальных термоконтейнерах, сообщил заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания.

Кабинеты для вакцинации в Сухуме полностью готовы к приему граждан и отвечают всем требованиям, а медперсонал в течение недели прошел необходимый инструктаж, пояснил он. 

"Перед самой процедурой будет проведена консультация врача, для того чтобы определить есть ли противопоказания. Далее будет составлена карта пациента и подписано добровольное согласие на проведение вакцинации, после чего гражданину сделают прививку", - заявил Вахтанг Вардания.

По данным на 12 мая, с начала пандемии в Абхазии выявлено 14918 случаев заражения коронавирусом, за сутки выявлено 48 новых случаев. Выздоровели  13868 человек. 224 пациента с подтвержденным диагнозом "коронавирус" умерли, сообщает "Спутник-Абхазия".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Врачи пожаловались на нехватку медперсонала в Гудаутском ковидном госпитале", "Отменен карантин для жителей Абхазии и Южной Осетии при посещении Грузии", "Роспотребнадзор ужесточил правила возвращения туристов из Абхазии".

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