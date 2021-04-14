Анти-COVID: как проходит вакцинация на Южном Кавказе

14 апреля 2021, 14:14

Вакцинация от коронавируса (Covid-19) проходит в мире четвертый месяц. Некоторые страны достигли рубежа в 50% привитого населения, другие отстают. Какие вакцины используются на Южном Кавказе, каково общее положение и темпы вакцинирования, какие результаты ожидаются, рассказывается в справке «Кавказского узла».

В мире

С начала 2021 года 1 в мире началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. По данным на начало апреля в более чем 150 странах запущены и активно реализуются соответствующие программы. К этому времени было зарегистрировано 13 вакцин 2 , а 182 вакцины-кандидата находятся на стадии доклинических испытаний.

Точное число привитых людей известно не во всех странах, так как власти дают информацию лишь о числе примененных доз вакцины 3 . Мировым лидером по числу доз остается Израиль. К 1 апреля использовано 111 доз на 100 человек . На 13 апреля около 60% населения Израиля полностью завершили курс иммунизации.



На 13 апреля в России привиты хотя бы одним компонентом вакцины 8 986 838 человек (6,15% от населения), полностью привиты 5 518 856 человек (3,78% от населения). С темпом, достигнутым на данный момент (170 815 человек в день), для вакцинации 50% населения потребуется 377 дней .

Грузия

По данным Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии, с 15 марта по 11 апреля привиты 19 694 человека, достигнутый темп в сутки – около 1,5 тысячи человек. Хотя по национальному плану до конца года должны быть привиты 2,2 миллиона человек (60% населения), но с текущими темпами Национальный центр от прогнозов воздерживается.

За 12 апреля в Грузии выявлено 1374 случая заражения коронавирусом, 11 человек скончались. Число зараженных за все время достигло 290 129, число умерших - 3 894. Вылечились 278 251 человек.

В стране зарегистрированы и используются вакцины AstraZeneca 4 и BionTech/Pfizer. Приобретены и завезены в страну китайские Vero и CoronaVac 5 . В Минздраве страны сообщили журналистам, что использование данной вакцины начнется после того, как она получит авторизацию от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам замглавы Минздрава Тамары Габуния авторизация ожидается к середине апреля .

Армения

В начале года Россия подарила Армении 2000 доз вакцины «Спутник V». С февраля началась вакцинация, за месяц было привито свыше 600 медицинских работников. В марте Армения закупила 24 000 доз вакцины AstraZeneca, а Минздрав заявил о поставках еще одной партии в ближайшее время. 8 апреля из России доставлено 15 000 доз вакцины Спутник V. Ранее премьер Никол Пашинян заявлял в интервью телеканалу «Россия», что Армения нуждается в одном миллионе доз «Спутник V».

12 апреля в Армении коронавирус подтвердился у 510 человек, 18 пациентов скончались. С начала пандемии зафиксировано 203 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 182 836 человек, умерли 3753.

12 апреля на пресс-конференции министр здравоохранения сообщила, что с 13 апреля начинается вакцинация в Ереване, а с 14 апреля – в регионах. Сначала вакцинация будет проводиться препаратом AstraZeneca, а через несколько дней начнут использовать вакцину «Спутник V». По словам министра, планирует вакцинация 700 тысяч человек (23% населения).

Согласно приказу министерства, за счет государства будут прививать группы риска - постояльцы социальных учреждений, персонал, медицинские работники, люди старше 65 лет, страдающие хроническими болезнями в возрасте от 16 до 64 лет.

Азербайджан

Вакцинация от COVİD-19 в Азербайджане началась 18 января в соответствии со «Стратегией вакцинации на 2021-2022 годы», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП). Первоначально Азербайджан закупил 4 миллиона доз вакцины CoronaVac.

На первом этапе вакцинацией были охвачены работники здравоохранения, с 8 февраля – граждане свыше 65 лет и сотрудники полиции. С 17 февраля стали доступны прививки лицам в возрасте от 50 лет, а с 3 марта – работникам образовательных учреждений. С 22 марта в Азербайджане началась вакцинация граждан старше 40 лет. В ОУТМП сообщили, что вакцинация не будет проводиться лицам, не достигшим 18 лет, беременным и страдающим аллергией.

На 12 апреля в Азербайджане выявлен 1151 новый случай заражения коронавирусной инфекцией (днем ранее - 2414 человек). Скончались 29 человек, 1695 человек были выписаны после завершения лечения. С конца февраля 2020 года в Азербайджане выявлено в общей сложности 287 144 случая заражения коронавирусом, из этого числа 251 760 человек выздоровели, 3944 умерли.

Гражданам предлагается пройти регистрацию на сайте randevu.its.gov.az, зарегистрироваться и выбрать ближайший медицинский центр для вакцинации. После регистрации, граждан с помощью SMS информируют, когда они смогут получить первую дозу вакцины. Дата второй дозы и другая необходимая информация содержится в «Информационной форме», предоставляемой гражданам в медицинском центре, при получении первой дозы. Кроме того, дата второй дозы дублируется SMS. Тех, кто не пользуется Интернетом, информируют через жилищно-эксплуатационные конторы.



C начала апреля процесс вакцинации ускорился. В настоящее время прививки делаются не только по месту жительства, но и по месту работы. В частности, прививки делаются работникам Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), ПО «Азеригаз», ОАО «Азерэнержи». В Совете прессы организован пункт вакцинирования для журналистов.



В ОУТМП воздержались назвать, сколько всего человек будут вакцинированы. Однако, по словам главы этого ведомства Рамина Байрамлы в начале апреля в интервью турецкому агентству Anadolu , цель - вакцинация 80% населения страны. «Думаем, что к лету процесс завершится», - подчеркнул Байрамлы. Наряду с вакцинами компании SinoVac Азербайджан начал получать вакцины AstraZeneca и BionTech/Pfizer. Кроме того, подписано соглашение о поставках 300 тысяч доз российской вакцины «Спутник V».

По информации ОУТМП на вечер 11 апреля, за сутки в Азербайджане были вакцинированы 23 538 человек: 18 956 получивших первую дозу вакцины и 4582 - вторую. Общее число вакцинированных в стране составляет 1 177 087 человек, получивших первую дозу вакцины - 758 275, вторую дозу - 418 812.

Абхазия

Абхазия ждет от России решения о сроках и объемах поставки российской вакцины от коронавируса, - сообщила главный санврач Абхазии Людмила Скорик. Сколько вакцины привезут в Абхазию пока не известно, это будет определять российская сторона. В частности, ведутся переговоры о транспортировке вакцины, поскольку это требует определенных условий, в том числе температурных, во время перевозки и хранения. "Она в замороженном виде и размораживается один раз, перед введением пациенту. Хранится она при минус 18 -20 градусах. Нужен специальный транспорт для перевозки", - рассказала Скорик. За 12 апреля у 53 человек в Абхазии подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Пациентка 1940 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция скончалась в Гудаутской ЦРБ. Число зараженных за все время достигло 13 774, зарегистрировано 218 летальных случаев. Вылечились 13 274 человек. Предполагается, что на первом этапе в Абхазию привезут 30 тысяч доз вакцины Спутник V.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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