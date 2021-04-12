12 апреля 2021, 12:49
Минздрав Армении озвучил детали кампании по вакцинации от коронавируса
C 13 апреля вакцинация начнется в Ереване, а с 14 - по всей Армении. AstraZeneca будет применяться только для людей старше 55 лет, медработники и люди из группы риска младше этого возраста будут вакцинированы российским препаратом Sputnik V, сообщила сегодня глава Минздрава Армении.
Как писал "Кавказский узел", в Армении началась третья волна коронавируса - число активных больных неуклонно растет с 12 февраля. Причиной третьей волны эпидемии коронавируса в Армении стало ослабление карантина и несоблюдение противоэпидемических мер, необходима массовая вакцинация, указали эпидемиологи. Армения бесплатно получила от России вакцину "Спутник V" для двухэтапной вакцинации тысячи человек, 28 марта поступили 24 тысячи доз шведско-британской вакцины AstraZeneca.
Преодолеть эпидемию COVID-19 возможно только с помощью прививок, а для этого необходимо убедить население в безопасности вакцины, отметил преподаватель медуниверситета Давид Мелик-Нубарян. Для эффективной борьбы с эпидемией нужна грамотная просветительская работа с противниками вакцинации, заявила правозащитница Виолета Зопунян.
Министерство здравоохранения Армении c 13 апреля начнет вакцинацию от коронавируса в Ереване, а с 14 апреля – в областях страны, сообщила сегодня глава Минздрава Армении Анаит Аванесян.
AstraZeneca не будет применяться в Армении для вакцинации людей младше 55 лет, возрастных ограничений для российского препарата "Спутник V" нет, сказала министр. "Но принято решение, что этим препаратом ("Спутник V") будут вакцинированы медработники от 18 до 54 лет, лица с хроническими заболеваниями до 54 лет, жители социальных центров - до 54 лет", - привело слова Аванесян издание Yerevan Today.
Возрастное ограничение сделано, чтобы медработники имели четкие инструкции, пояснила министр. “У медицинских работников должны быть четкие, понятные критерии, у людей не должно быть недопонимания относительно того, кого следует вакцинировать. Мы приняли эту политику, поскольку первоочередной задачей является вакцинация как можно большего числа людей, чтобы не болеть, а в случае болезни легко перенести ее”, - цитирует Аванесян "Арменпресс".
Из России пока поступило 15 тысяч доз вакцины для 7500 человек, однако постепенно партии увеличатся, отметила министр. Также достигнуты договоренности о поставках американской вакцины Novavax в рамках платформы Covax Facility и китайской Sinovac. "Будет много вариантов вакцины", - процитировало главу Минздрава издание Aysor.Am.
COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, был учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов, говорится в сообщении "Интерфакса" от 18 декабря 2020 года.
За сутки в Армении коронавирус подтвердился у 510 человек, 18 пациентов скончались. С начала пандемии зафиксировано 203 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 182 836 человек, умерли 3753, сообщило сегодня "АрмИнфо" со ссылкой на Минздрав Армении.
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