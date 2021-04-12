Минздрав Армении озвучил детали кампании по вакцинации от коронавируса

В первые дни вакцинация будет проводиться с применением препарата англо-шведского производства AstraZeneca, а через несколько дней в оборот будет введена и российская вакцина "Спутник V", пишет сегодня "Sputnik-Армения".

AstraZeneca не будет применяться в Армении для вакцинации людей младше 55 лет, возрастных ограничений для российского препарата "Спутник V" нет, сказала министр. "Но принято решение, что этим препаратом ("Спутник V") будут вакцинированы медработники от 18 до 54 лет, лица с хроническими заболеваниями до 54 лет, жители социальных центров - до 54 лет", - привело слова Аванесян издание Yerevan Today.

Возрастное ограничение сделано, чтобы медработники имели четкие инструкции, пояснила министр. “У медицинских работников должны быть четкие, понятные критерии, у людей не должно быть недопонимания относительно того, кого следует вакцинировать. Мы приняли эту политику, поскольку первоочередной задачей является вакцинация как можно большего числа людей, чтобы не болеть, а в случае болезни легко перенести ее”, - цитирует Аванесян "Арменпресс".

Из России пока поступило 15 тысяч доз вакцины для 7500 человек, однако постепенно партии увеличатся, отметила министр. Также достигнуты договоренности о поставках американской вакцины Novavax в рамках платформы Covax Facility и китайской Sinovac. "Будет много вариантов вакцины", - процитировало главу Минздрава издание Aysor.Am.

COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, был учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов, говорится в сообщении "Интерфакса" от 18 декабря 2020 года.

За сутки в Армении коронавирус подтвердился у 510 человек, 18 пациентов скончались. С начала пандемии зафиксировано 203 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 182 836 человек, умерли 3753, сообщило сегодня "АрмИнфо" со ссылкой на Минздрав Армении.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".