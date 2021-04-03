Врачи и правозащитники решили убедить жителей Армении в безопасности вакцинации

03 апреля 2021, 02:06

Безопасность препарата AstraZeneca, который власти Армении выбрали для вакцинации от коронавируса, подтверждена Европейским агентством лекарственных средств, указала сотрудница Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Ромелла Абовян. Преодолеть эпидемию COVID-19 возможно только с помощью прививок, а для этого необходимо убедить население в безопасности вакцины, отметил преподаватель медуниверситета Давид Мелик-Нубарян. Для эффективной борьбы с эпидемией нужна грамотная просветительская работа с противниками вакцинации, считает правозащитница Виолета Зопунян.

Как писал "Кавказский узел", в Армении началась третья волна коронавируса - число активных больных неуклонно растет с 12 февраля. Причиной третьей волны эпидемии коронавируса в Армении стало ослабление карантина и несоблюдение противоэпидемических мер, необходима массовая вакцинация, указали эпидемиологи. Армения бесплатно получила от России вакцину "Спутник V" для двухэтапной вакцинации тысячи человек, 28 марта поступили 24 тысячи доз шведско-британской вакцины AstraZeneca.

Свободные места в больницах Армении будут исчерпаны за неделю, если текущий уровень распространения коронавируса сохранится, заявила сегодня представитель Минздрава. Премьер-министр Армении предложил усилить контроль за ношением масок.

В ереванском Клубе общественной журналистики «Медиа Центр» 2 апреля состоялось обсуждение на тему: «Начинается вакцинация против COVID-19 нашумевшей AstraZeneca: прививаться или нет?», передал корреспондент «Кавказского узла».

Изначально платформа COVAX предлагала армянской стороне закупить вакцину Pfizer, но из-за специфики ее хранения Армения остановила выбор на вакцине AstraZeneca, рассказала начальник отдела эпидемиологии внутрибольничных инфекций Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны Ромелла Абовян.

COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, был учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов, говорится в сообщении "Интерфакса" от 18 декабря 2020 года.

«Для вакцины Pfizer существуют определенные ограничения. Для хранения препарата необходима температуре -70°С, что технически в Армении невыполнимо», - пояснила она.

Она рассказала, что вакциной AstraZeneca будут привиты лица, входящие в группу риска - в частности, медперсонал и люди, страдающие хроническими заболеваниями. «Сейчас идет распределение вакцины... Вакцинация более широких групп населения станет возможной после получения второй партии AstraZeneca, ожидаемой в ближайшее время. Планируется охватить прививками 10 процентов населения. Все, кто прививаются, получают соответствующий сертификат», - сказала Абовян.

Она напомнила, что ранее Армения получила от России в подарок 2000 доз вакцины «Спутник V», рассчитанной на двухэтапную вакцинацию 1000 человек. На данный момент российским препаратом привито свыше 600 человек, в том числе, она сама, отметила Абовян. По ее словам, "нежелательных последствий после прививки российской вакциной «Спутник V» не зарегистрировано".

Представитель Минздрава страны считает вакцину AstraZeneca безопасной. «Недавно в Грузии умерла медсестра после прививки. Однако доказательств, что вакцина стала причиной ее смерти, нет», - предположила Абовян.

После смерти 27-летней медсестры из Ахалцихе, у которой после прививки от коронавируса развился анафилактический шок, Минздрав Грузии решил продолжать использование вакцины AstraZeneca, но объявил, что делать прививки теперь будут только многопрофильные клиники. Минздрав Грузии должен начать активную разъяснительную работу на фоне смерти медсестры, так как распространение негативной информации о вакцине грозит срывом прививочной кампании. Кроме того, нужно более тщательно готовить врачей к оказанию экстренной помощи, чтобы снизить риски, указали опрошенные "Кавказским узлом" специалисты в области здравоохранения.

Вакцинация не снижает риск заражения коронавирусом, ее цель - предотвращать тяжелые последствия и смерть от COVID-19, указала Абовян.

Старший преподаватель кафедры общественного здоровья Ереванского государственного медицинского университета Давид Мелик-Нубарян отметил, что в европейских странах вакцину AstraZeneca получили 18,5 миллиона человек. По его словам, AstraZeneca вторая по популярности после Pfizer вакцина против коронавируса.

«Зарегистрировано около двух десятков нежелательных последствий, после чего около 20 стран временно приостановили вакцинацию, чтобы исследовать связь между вакциной и последствиями. На данный момент большинство из них возобновили вакцинацию», - сказал Мелик-Нубарян. Если вакцину разрешили производить, значит, ее применение несет минимальные риски, подчеркнул он.

Власти Австрии, Германии, Франции и Италии и еще 14 стран ЕС, а также Индонезия, Конго, Таиланд и Южная Африка решили приостановить вакцинацию AstraZeneca после информации о случаях смерти среди привитых от тромбоза, сообщила 16 марта "Газета.ru". В свою очередь компания AstraZeneca опубликовала документ с заверениями о безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 миллионов человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Регулятор ЕС объявил о признании вакцины AstraZeneca безопасной и эффективной 18 марта. Консультативный комитет по безопасности вакцин Всемирной организации здравоохранения также пришел к выводу, что польза от вакцинации препаратом перевешивает риски. После этого несколько стран, в том числе Италия, Германия и Франция, вновь стали использовать вакцину, информировал ТАСС.

Мелик-Нубарян считает, что без вакцины преодолеть эпидемию COVID-19 не удастся. «Вакцинация – длительный и единственный путь для преодоления эпидемии. Она позволяет избежать тяжелых последствий (от заболевания)», - уверен преподаватель университета.

Нужны исследования о том, почему люди против вакцинации, добавил он. Во многих странах до вакцинации проводились опросы, и изначально наблюдалось недоверие к вакцине, однако есть данные, что применение вакцин снизилось число тяжелых случаев течения болезни и уменьшения числа заражений, отметил Мелик-Нубарян.

Глава "Центра развития права" Виолета Зопунян отметила, что в обществе преобладают два основных мнения касательно вакцины. «Мы провели опрос, чтобы понять, как общество относится к вакцине. Результаты исследования показали, что общество разделилось на две группы – одна доверяет вакцине и ждет ее появления, вторая категорично настроена и не желает получить какую-либо информацию о вакцине», - считает она.

По ее мнению, чтобы изменить отношение к вакцине в обществе, "нужно постоянное информирование, нужно распространять научно обоснованные факты". "Необходимо не бороться с COVID-диссидентами, а просвещать, что вакцинация – это безопасность, прежде всего, их родных и близких. Для эффективной борьбы с эпидемией необходима грамотная информационная работа", - считает Зопунян.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении на 2 апреля общее число инфицированных COVID-19 достигло 194 852 человек, из них 1116 случаев заражения выявлено за сутки. За время эпидемии от коронавируса умерли 3552 человек, в том числе 19 – за последние сутки, еще 904 пациентов, инфицированных COVID-19, умерли по иным причинам. Антирекорд смертей третьей волны был зафиксирован 29 марта – тогда скончались 29 зараженных коронавирусом, причиной смерти 21 из них стал COVID–19. При этом коэффициент репродукции вируса, согласно, ежедневным данным Минздрава, снизился до 1. Этот показатель держится уже вторые сутки подряд. Пик коэффициента репродукции вируса третьей волны пришелся на 17 марта и составлял 1,69, информировал центр.

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