Минздрав Армении спрогнозировал дефицит коек для пациентов с коронавирусом

29 марта 2021, 18:48

Свободные места в больницах Армении будут исчерпаны за неделю, если текущий уровень распространения коронавируса сохранится, заявила сегодня представитель Минздрава. Премьер-министр Армении предложил усилить контроль за ношением масок.

Как писал "Кавказский узел", в Армении началась третья волна коронавируса - число активных больных неуклонно растет с 12 февраля. Причиной третьей волны эпидемии коронавируса в Армении стало ослабление карантина и несоблюдение противоэпидемических мер, необходима массовая вакцинация, указали эпидемиологи. Армения бесплатно получила от России вакцину "Спутник V" для двухэтапной вакцинации тысячи человек, 28 марта поступили 24 тысячи доз шведско-британской вакцины AstraZeneca.

Минздрав: есть риск нехватки коек для больных с коронавирусом

Очереди на госпитализацию больных с коронавирусом могут возникнуть в Армении, если ситуация с заболеваемостью не изменится, заявила сегодня замдиректора Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минздрава Гаяне Саакян. "Эпидемиологическая ситуация в Армении на данный момент очень тяжелая. Наша больничная система достаточно нагружена, фонд койко-мест практически исчерпан. Мы имеем рост заболеваемости почти на 90%, а показатель воспроизведения вируса составляет 1,2. В ближайшую неделю мы ожидаем свыше 7 тысяч новых случаев", - сказала она на сегодняшней пресс-конференции. В результате фонд койко-мест будет полностью исчерпан и вновь возникнут очереди на госпитализацию, заявила она.

Сравнение показателей последних семи дней вызывает беспокойство, отметила сегодня министр здравоохранения Анаит Аванесян на совещании у премьер-министра. По ее словам, ситуация с эпидемией коронавируса в Армении остается напряжённой, и ухудшится, если не будут ужесточены контрольные мероприятия, проинформировало издание News.Am.

Причиной роста заболеваемости стало отсутствие строгого соблюдения противоэпидемиологических мероприятий, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" доцент кафедры эпидемиологии Ереванского государственного медицинского университета Мэри Тер-Степанян. Однако третья волна будет более мягкой, считает она. "С наступлением теплой погоды чаще будут проветривать дома, больше проводить времени на свежем воздухе, что снижает вероятность заражения. Осенью прошлого года регистрировалось по несколько тысяч зараженных в сутки, тогда мы столкнулись с гуманитарным кризисом – войной, стрессом, недоступностью системы здравоохранения", - отметила Тер-Степанян.

Минобороны Армении отчиталось сегодня о случаях заражения коронавирусом в армии. До осенней войны в вооруженных силах было около 1200 больных коронавирусом, в их числе военнослужащие, члены их семей, сотрудники центрального аппарата Минобороны и Генштаба, заявил сегодня начальник Военно-медицинского управления Вооруженных сил Армении Саак Оганян. "В канун войны у нас было всего 42 больных коронавирусом. Во время войны вследствие мобилизации, передислокации, передвижения войск был зафиксирован рост до 3500 больных. Сейчас около 150 больных инфицированы коронавирусом - это и военные, и члены семей. Тяжелых случаев нет. Всего за время пандемии зарегистрировано 10 смертей военнослужащих и членов их семей, причем на членов семей приходится большая часть смертей", - привел слова Оганяна ArmInfo.

За сутки в Армении подтверждены 424 новых случая заражения коронавирусом, 13 пациентов скончались. С начала пандемии коронавирусом заболели 190 741 человек, выздоровели 172 096, умерли 3476 пациентов. Лечение проходят 14 287 пациентов, следует из информации на сайте университета Джонса Хопкинса.

Пашинян: надо ужесточить проверки масочного режима

Для улучшения эпидситуации премьер-министр Армении Никол Пашинян на сегодняшнем совещании предложил усилить контроль за ношением масок, ужесточить другие меры контроля. В частности, активнее проводить проверки в закрытых помещениях и общественном транспорте. Также по его словам, необходимо увеличить потенциал больниц. Основным методом предупреждения заражения является вакцинация. "Применение вакцины - это новое обстоятельство, и в этой связи мы должны обсудить ситуацию с коронавирусом в Армении и наши задачи. В частности, политику вакцинации, договоренности по приобретению вакцины и дальнейшие шаги", - привел слова Пашиняна "Sputnik-Армения".

Армения приобрела вакцину AsrtaZeneca по цене 4,5 доллара за дозу вместо 25 долларов, установленных на международном рынке, заявила сегодня Гаяне Саакян. "Цена вакцины AsrtaZeneca очень высока, цена на международном рынке достигает 25 долларов. Мы приобрели ее в рамках инициативы COVAX Facility, благодаря чему платим 4,5 доллара за дозу. Это вполне доступная цена для нашей страны", - привел слова Саакян "Арменпресс". Она пояснила, что на первом этапе вакцинация будет проводиться только тем, кто входит в группу риска, на втором этапе вакцинация будет расширена.

COVAX, или Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19, был учрежден совместными усилиями ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI). Механизм призван обеспечить доступ к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов, говорится в сообщении "Интерфакса" от 18 декабря 2020 года.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".