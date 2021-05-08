Врачи пожаловались на нехватку медперсонала в Гудаутском ковидном госпитале

08 мая 2021, 05:15

В ковидном госпитале в Гудаути не хватает реаниматологов, среднего и младшего персонала, заявило руководство лечебного учреждения.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Абхазии в августе 2020 года жаловались на нехватку медперсонала на фоне вспышки коронавируса, после чего Минобороны России 17 октября 2020 года направило в Абхазию мобильный госпиталь, предназначенный для лечения пациентов с COVID-19. В начале февраля минздрав Абхазии сообщил о критической нехватке медперсонала в Гудаутском ковидном госпитале.

В инфекционном отделении Гудаутского ковидного госпиталя не решены проблемы с нехваткой реаниматологов, средним и младшим персоналом, сообщило 7 мая со ссылкой на и. о. заведующей инфекционным отделением Гудаутской районной больницы Ангелину Отырба издание "Спутник.Абхазия".

Всего в госпитале 240 коек, при этом реанимационное отделение инфекционного корпуса заполнено, в сутки в госпиталь поступает по два-три человека. "Всю работу младшего персонала выполняют и медсестра, и врачи, все те, кто находится в красной зоне. В плане помощи врачей, коллеги из Республиканской больницы, городской больницы Сухума, Агудзерского военного госпиталя продолжают приезжать к нам. Также приезжают медсестры, но не со всех учреждений, так как многие устали, многие сами переболели коронавирусом. Больше года работать в таком режиме очень тяжело. Наш персонал госпиталя уже работает через силу", - процитировало Ангелину Отырба издание.

В госпитале в течение последнего месяца наблюдается рост количества пациентов, сообщила она. Практически у всех пациентов наблюдается более тяжелое течение заболевания и более быстрое развитие осложнений, это могло произойти из-за мутация вируса или же мог появиться другой его штамм, предположила Ангелина Отырба.

Российский врач Тимур Менгисанов, работающий в Гудаутском ковидном госпитале, призвал жителей Абхазии помочь медикам. "У нас в Гудаутском госпитале существует проблема с нехваткой рук. Нужны люди, которые будут помогать медикам во время процедур по реабилитации пациентов с коронавирусом, в уходе за ними. Санитаров крайне мало, и нужна помощь в уборке палат, коридоров, транспортировке пациентов для исследования. Всем этим занимаются врачи, у которых и так нет времени", - процитировало Менгисанова издание.

Количество пациентов с COVID-19 увеличивается, ситуация очень сложная, а из-за нехватки персонала медикам приходится выполнять в том числе и работу санитаров, заявила врач-реаниматолог Мадина Дасания. "Недостаточно врачей, инфекционное отделение можно открыть, но там должны находиться медсестра, лечащий врач, санитарка, дежурный врач, которые должны оказывать помощь пациентам", - процитировало 7 мая Мадину Дасанию издание Aiaaira.info.

"Больница переполнена, если к нам поступят больные, нуждающиеся в лечении в реанимации, нам некуда их уложить. В этом случае придется использовать кушетку или топчан, несмотря на то, что такие пациенты должны лежать в реанимационных кроватях, в случае необходимости придется прибегнуть и к этому", - сказала она.

В Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию за минувшие сутки проведено у 334 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 52 из них, сообщил вечером 7 мая оперативный штаб по защите населения от коронавируса на странице министерства здравоохранения в Facebook.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на 7 мая увеличилось до 14795 человек. Выздоровели 13780 человек, 222 человека умерли.

В Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находится 51 пациент, у 45 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 26 человек, состояние здоровья 20 пациентов - средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 37 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ - 13, в Гагрской ЦРБ - 21, в Ткурчалской ЦРБ пять пациентов.

й помощи, чтобы снизить риски, указали тогда специалисты в области здравоохранения.

Динамика распространения коронавируса, в том числе в Абхазии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".