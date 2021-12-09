США сделали ставку на инвестиции в борьбе за влияние на Южном Кавказе

09 декабря 2021, 04:45

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Развитие экономических связей с государствами Южного Кавказа позволит США восстановить утраченное политическое влияние в регионе, заявили участники организованной изданием Foreign Policy дискуссии в Тбилиси.

Американский журнал "Международная политика" (Foreign Policy) 8 декабря провел онлайн-диалог на тему взаимоотношений США с государствами Южного Кавказа "FP Virtual Dialogue: Great-Power Plays in the South Caucasus".

"Для администрации Байдена, стремящейся восстановить глобальное лидерство США и разорванные дипломатические отношения по всему миру, Южный Кавказ оказался критически сложным полем битвы. Экономические интересы США в регионе снижались еще до их ухода из Афганистана, а внезапный уход войск и дипломатов вызвал политический, гуманитарный и экономический волновой эффект во всем регионе, где стабильность оказалась довольно краткосрочной. С увеличением вложений таких стратегических конкурентов как Китай и Россия, которые усиливают свое не только экономическое, но и политическое влияние в регионе, США рискует потерять влияния, которое является важным стержнем евразийской безопасности и капиталовложений", - говорится в описании диалога на сайте Foreign Policy.

Издание особо отмечает соглашение о свободной торговле между Китаем и Грузией, а также действия России в Нагорном Карабахе и поддержку Абхазии и Южной Осетии, которые являются "явными свидетельствами наличия военных и экономических интересов обеих сверхдержав в регионе".

Онлайн-мероприятие проведено в партнерстве с фондом AGECF (America-Georgia Economic Cooperation Foundation), расположенным в Грузии. Целями фонда, как указывается на его сайте, является содействие подписанию соглашения о свободной торговле между США и Грузией, которое рассматривается, в частности, как "ворота в более широкий регион Южного Кавказа и Центральной Азии", а также содействие открытию регионального представительства или филиала Международной финансовой корпорации развития США в Грузии. Единственная новость на сайте фонда - о проведении онлайн-диалога.

Спикеры, принявшие участие в обсуждении, коснулись главным образом содействия развитию экономики Грузии и укреплению безопасности в регионе в целом.

Аналитик «Фонда Карнеги за мир - Европа» Томас де Ваал считает, что США, Евросоюз и Всемирный банк могут предложить региону «крупный экономический проект» и создать на Южном Кавказе «экономический узел». При этом он коснулся темы Нагорного Карабаха, для урегулирования конфликта в котором потребуется длительное время при участии внешних сил. Де Ваал отметил, что и Азербайджан, и Армения сходятся в том, что доминирующей в вопросе урегулирования конфликта в настоящее время является именно роль России.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. По итогам войны 2020 года Азербайджан получил контроль над двумя третями территории Нагорного Карабаха. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в Нагорный Карабах после завершения боев.

Де Ваал не согласен с позицией о доминирующей роли России, так как в Нагорном Карабахе сходятся интересы несколько стран. В частности он упомянул Турцию, которая оказала военную помощь Азербайджану в "возвращении своих территорий" и сыграла едва ли не решающую роль в осеннем обострении конфликта в 2020 году. Аналитики отметил, что Россия больше заинтересована в балансе азербайджанских и армянских сил и при этом не хочет портить отношения с Турцией.

По мнению аналитика, и Россия, и Турция имеют схожие интересы в регионе и модель поведения.

15 июня президенты Азербайджана и Турции подписали шушинскую декларацию о союзнических отношениях, которая, по мнению азербайджанских военных экспертов, закрепляет итоги карабахской войны 2020 года. Особое внимание в декларации уделено Зангезурскому коридору, открытие которого, как "и строительство железной дороги Нахичевань–Карс в качестве продолжения этого коридора, внесут важный вклад в дело интенсификации транспорта и сообщения между двумя странами" - Азербайджаном и Турцией. Текст декларации о союзнических отношениях между Азербайджаном и Турцией, подписанной 15 июня президентами двух стран в городе Шуша (армянское название — Шуши), опубликован на "Кавказском узле".

Ключевой темой обсуждения стало усиление экономических связей США с Грузией в частности и регионами Южного Кавказа в целом.

Заместитель помощника Госсекретаря, сотрудница Бюро Европейских и Евразийских дел Эрика Олсон считает, что США могут помочь регионам Южного Кавказа, чтобы они могли самостоятельно выбирать свое будущее. В Грузии, по ее словам, это, в частности, завершение судебной реформы и реформы избирательного законодательства.

В мае США и ЕС выступили против выборов в Высший совет юстиции Грузии. Посольство США в Грузии выступило 26 ноября с заявлением, в котором выразило разочарование в связи с продолжением процесса назначения судей Верховного суда. "Парламент продолжает процесс назначения судей Верховного суда до завершения независимой оценки предыдущих волн судебной реформы, как было согласовано лидерами парламента", - говорится в заявлении посольства. Критика не помешала парламенту Грузии 1 декабря назначить еще четырех судей на те места, куда они назначаются бессрочно. Вакантным остается одно место.

Олсон также сообщила, что США готовы стать посредниками между странами для поддержания развития диалога, подразумевая Азербайджан и Армению. Она отметила важную роль Минского формата ОБСЕ, также как и то, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении встречаются на различных международных панелях.

«Очень важно, чтобы инициатива перешла в действия. Надеемся оказать странам помощь в поисках выхода, но это будет нелегко – нужно преодолеть очень много вопросов, поскольку диалог продолжается и по этим вопросам», - заключила она.

Представитель AGECF Леван Авалишвили отметил, что от вопроса безопасности в регионе зависит приток инвестиций. На фоне снижения интереса к Грузии и Южному Кавказу в целом, по его словам, фонд планирует «объяснить Вашингтону» необходимость проведения активной политики не только в регионе Южного Кавказа, но и Центральной Азии. Грузия же способна принять проекты Международной финансовой корпорации развития США, что даст возможность «войти в страну» американскому крупному бизнесу.

«Мы считаем, что сейчас очень хорошее время для привлечения американских инвестиций в рамках масштабных проектов», - сказал Авалишвили корреспонденту «Кавказского узла», присутствовавшему на мероприятии в Тбилиси.

О снижении интереса американских компаний к региону Южного Кавказа заявил и председатель совета правления AGECF, бывший премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, сославшись при этом на "статистические данные".

Он счел, что «трансформация региона» возможна при притоке американских инвестиций в сферах технологий и инноваций и заинтересованности в нем крупного бизнеса, и для этого есть потенциал.

Представитель института исследований Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа Сент-Эндрюсского университета Джейсон Брудер считает, что привлечение инвестиций возможно, в первую очередь, в различные инфраструктурные проекты – дороги, порты, железнодорожное сообщение.

Напомним, что лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Тайип Эрдоган выступали с инициативой о шестистороннем формате сотрудничества (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран) по Карабаху и вопросу разблокировки экономических и транспортных связей в регионе. Иран приветствовал эту идею, заверив в готовности содействовать шагам по укреплению мира в регионе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захаров также поддержала эту инициативу, отметив, что создание механизма сотрудничества в формате "3+3" для стран Южного Кавказа и их соседей может повысить уровень доверия в межгосударственных отношениях, сообщил 3 октября ТАСС. При этом глава Пентагона Ллойд Остин, комментируя предложение по созданию формата "3+3" по Закавказью, отметил, что "России... следовало бы уважать условия соглашения 2008 года о прекращении огня, прежде чем говорить о новых платформах". Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики отметили, что создание подобной платформы невозможно без урегулирования территориальных споров между Грузией и Россией в вопросе о Южной Осетии и Абхазии, а также Арменией и Азербайджаном в вопросе о статусе Нагорного Карабаха.