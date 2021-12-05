Военные обеспечивают безопасность работ виноградарей. Фото пресс-службы Минобороны России. https://mil.ru/russian_peacekeeping_forces/news/more.htm?id=12397092@egNews

05 декабря 2021, 08:00

Миротворцы отчитались об охране сельхозрабочих на виноградниках в Нагорном Карабахе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Российские военные обеспечили безопасность работ виноградарей на плантациях в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, сообщило Минобороны России.

С просьбой о помощи к военным обратились жители села Храморт.

Они попросили обеспечить безопасность при пересадке саженцев винограда вблизи линии разграничения, чтобы не сорвать плановые мероприятия по подготовке плантаций к зиме, привело 4 декабря сообщение представителя российского миротворческого контингента Алексея Зайцева Минобороны России на своем сайте.

«20 лет я работаю в этих местах, на плантациях граната и винограда. После войны не могли работать», - сказала жительница села Храморт Аида Григорян, слова которой приводит ведомство.  Она отметила, что миротворцы дают возможность заниматься местным жителям сельхозработами. 

Пересадка виноградников на плантациях в отдаленных районах Нагорного Карабаха началась после очистки миротворцами территории от взрывоопасных предметов в селе Храморт в Аскеранском районе, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре жители Мартунинского и Аскеранского районов собрали с плантаций вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе под охраной российских военных более 500 тонн винограда.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"Саперы отчитались о разминировании в Карабахе", "Жители Степанакерта остались без стабильной сотовой связи", "Азербайджанские эксперты сочли решаемой проблему с оптоволоконным кабелем в Кельбаджаре".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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