Миротворцы отчитались об охране сборщиков винограда в Нагорном Карабахе

27 сентября 2021, 08:55

Более 500 тонн винограда собрали жители Мартунинского района с плантаций вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе под охраной российских военных, сообщило Минобороны России.

Как сообщал "Кавказский узел", миротворцы периодически обеспечивают безопасность жителям Нагорного Карабаха при выполнении ими различных бытовых и сезонных работ, а также оказывают им медицинскую помощь и помощь в восстановлении населенных пунктов. К примеру, 16 августа российские военные доставили воду жителям Степанакерта и отдаленных районов Нагорного Карабаха.

Российские военные обеспечили безопасность при сборе винограда на пяти плантациях вблизи линии разграничения в Нагорном Карабахе. Всего было собрано более 500 тонн винограда, информировало сегодня на своем сайте Минобороны России.

Речь идет о плантациях возле населенных пунктов Чартар, Мачкалашен, Амарас Мартунинского района (расположен на территориях Агдамского и Физулинского районов, – прим. "Кавказского узла") и в селении Храморт Аскеранского района (расположен на территориях Ходжалинского и Агдамского районов, – прим. "Кавказского узла")."Мы приступили к сбору урожая и привезли его для наших детей. Миротворцы обеспечили нашу безопасность при сборе урожая. Мы решили первым урожаем поделиться с нашим детским домом", – приведены в сообщении слова сотрудницы винного предприятия Анны Саркисян.

Миротворцы приступили к охране сельчан после того, как они попросили о помощи, сообщил представитель российского миротворческого контингента Андрей Резников. "Администрация населенного пункта Мачкалашен обратилась с просьбой к российскому миротворческому контингенту обеспечить безопасность проведения сбора урожая вблизи линии разграничения", – приведены его слова в сообщении Минобороны.

Полномасштабные бои шли в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время осенней войны. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Новости о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".