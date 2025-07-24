Боец из Адыгеи убит в военной операции

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Денис Моисеев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 89 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 3 июля власти и силовики признали убитыми в военной операции на Украине не менее 88 бойцов из Адыгеи.

Денис Моисеев в 2023 году поступил на военную службу по контракту, служил в разведывательно-диверсионной бригаде. Убит в районе села Клещеевка, посмертно он был награжден орденом Мужества. Госнаграду передали супруге и дочери бойца, сообщил 23 июля глава Майкопского района Михаил Марьин в своем Telegram-канале.

Власти озвучили имена 7050 убитых в военной операции бойцов с юга России Не менее 3503 бойцов из СКФО и 3547 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 89. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.