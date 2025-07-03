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10:44, 3 июля 2025

Два контрактника из Адыгеи получили посмертные награды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Николай Ащеулов и Олег Бугаев были убиты в ходе боевых действий. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 88 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 27 июня число убитых в ходе специальной военной операции на Украине бойцов из Адыгеи, о которых сообщалось официально, достигло 86.

Российские военнослужащие. Фото: Минобороны России https://contract.mil.ru
05:57 03.07.2025
Свыше 6950 военных с юга России признаны убитыми на Украине
Чиновники и силовики публично признали убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 3479 бойцов из ЮФО и 3473 – из СКФО. 

О вручении орденов мужества семьям двух убитых контрактников отчитался в своем телегам-канале, глава Майкопского района Адыгеи Михаил Марьин. Один из них - рядовой Николай Ащеулов из станицы Абадзехской отправился в зону военной операции в мае 2024 года и был убит 1 июня того же года. Второй - рядовой Олег Бугаев находился в зоне военных действий с сентября 2024 года, погиб 12 октября того же года.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 88. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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