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13:45, 27 июня 2025

Власти назвали имя убитого в военной операции бойца из Адыгеи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сергей Степанов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 86 бойцов из Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июня число убитых в ходе специальной военной операции на Украине бойцов из Адыгеи, о которых сообщалось официально, достигло 85.

О передаче ордена Мужества вдове убитого в ходе военной операции СВО Сергея Степанова из станицы Севастопольской рапортовал, глава Майкопского района Михаил Марьин.

Степанов служил по призыву, затем проходил военную службу по контракту, в сентябре 2022 года убыл в зону военной операции, был пулеметчиком, а осенью 2024 года погиб, приводятся детали биографии в сообщении, опубликованном в посте в официальном телеграм-канале Марьина.

Таким образом, число военных из Адыгеи, официально признанных убитыми в военной операции, достигло 86. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

 

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