62 жителя Азербайджана ждут в дагестанском лагере открытия границы

07 декабря 2021, 20:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В детском лагере "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана 62 азербайджанца ждут разрешения, чтобы пересечь сухопутную границу и вернуться домой. При этом в Губинском районе Азербайджана свернуты пункты размещения прибывающих из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана расположен временный пункт размещения граждан Азербайджана, ожидающих открытия госграницы. По данным дагестанских спасателей, 16 ноября практически всех граждан Азербайджана переправили через границу, а по состоянию на 24 ноября в нем находились два человека. Граждане Азербайджана предпочитают пользоваться авиасообщением, чтобы неделями не ждать в Дагестане временного открытия сухопутной границы, отметил правозащитник Афиг Аллахвердиев.

Проблема с возвращением на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года из-за коронавируса. С закрытием границы мигранты стали скапливаться на дагестанской стороне. В начале мая МЧС Дагестана организовало палаточный лагерь возле селения Куллар, однако место в палатках нашлось далеко не для всех. Полгода спустя мигрантов переселили в капитальные строения лагеря "Огонек". Азербайджанцы оказались в тепле, но на 60 километров дальше от границы. С середины февраля между Россией и Азербайджаном возобновилось авиасообщение. Однако мигранты, не имеющие возможности купить авиабилеты, продолжали скапливаться в лагере. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

В стационарном пункте временного размещения для граждан Азербайджана находится 62 человека, в том числе четыре женщины и четверо детей, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Главного управления МЧС России по Дагестану. Функционирование лагеря обеспечивается тремя сотрудниками республиканского МЧС и одним медработником. На территории лагеря находятся также 10 бойцов Росгвардии и сотрудник полиции, добавил собеседник.

Отправка граждан на родину проводилась с 13 по 16 ноября. "13 и 14 ноября из лагеря выехали две группы по 87 и 82 человека, на следующий день были отправлены семь граждан Азербайджана, а 16 ноября - еще двое", - пояснили в ведомстве.

Нареканий на условия содержания в детском оздоровительном лагере "Огонек" от поселенцев не поступало, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов "Биз" ("Мы", - прим. "Кавказского узла") Афиг Аллахвердиев.

"Несколько человек звонили мне из лагеря. У них обстановка нормальная, но они хотели как можно скорее вернуться домой. Мы получаем только такие обращения. К сожалению, в этом вопросе мы не можем помочь. Этим занимается азербайджанская сторона. И даже отдельные сотрудники не могут повлиять на то, чтобы кого-то могли ускоренно принять. Только в назначенный день пропуска через границу", - пояснил Аллахвердиев.

Карантинные пункты на территории Губинского района, которые работали для прибывающих в страну через сухопутную границу из Дагестана в центрах отдыха, спорта и образования Азербайджанского государственного экономического университета и Бакинского государственного университета, свернуты с ноября, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в администрации района.

В районной администрации больше не владеют информацией о числе прибывающих сухопутным путем. "Раньше у нас была статистика прибывающих, потому что мы их размещали здесь, на территории района. Сейчас у нас такой информации нет", - пояснил представитель администрации.

Последнюю партию прибывших через границу с Дагестаном в середине ноября не поместили на карантин, а отправили по домам на семидневную самоизоляцию. Такой порядок для прибывающих из Дагестана граждан Азербайджана будет сохраняться и дальше, сообщил источник в правительстве страны.

По его словам, ограничение на въезд в страну через сухопутные границы сохранится, по меньшей мере, до 1 января 2022 года. Однако поток прибывающих через сухопутную границу "практически приостановился" в связи с "большим числом авиарейсов из различных регионов России", отметил он.

"Рейсов стало больше. Сегодня самолеты летают в Азербайджана из почти 20 регионов России. Цены на авиабилеты существенно понизились. Поэтому люди могут возвращаться самолетами", - сказал источник.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".