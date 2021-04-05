Число азербайджанцев в лагере "Огонек" существенно возросло

05 апреля 2021, 21:14

С 18 марта число обитателей дагестанского лагеря "Огонек" увеличилось с 20 до 60. При этом сухопутная граница с Азербайджаном закрыта, новые группы из Дагестана не вывозятся более двух месяцев.

Как писал "Кавказский узел", желающие вернуться в Азербайджан были размещены на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе после того, как с наступлением холодов был расформирован лагерь близ дагестанского села Куллар. Ранее группы граждан Азербайджана регулярно переправлялись через сухопутную границу, последний раз это произошло 28 января. Потеряв надежду попасть в Азербайджан в ближайшее время через сухопутную границу, обитатели лагеря стали покидать его. С 15 по 18 марта число людей в "Огоньке" сократилось с 70 до 20.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

В пункте временного размещения в лагере "Огонек" на сегодняшний день находятся около 60 человек - число людей там то уменьшается, то увеличивается, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Азербайджанского национально-культурного фонда Афиг Аллахвердиев. Он отметил, что с 28 января границу не перешла ни одна новая группа.

Сухопутные границы Азербайджана с Россией, как и с другими соседними государствами, останутся закрытыми минимум до 1 июня, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Оперативном штаба при Кабинете министров, сославшись на решение правительства от 19 марта о продлении особого карантинного режима. Открытие границ летом будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране, пояснили в Оперштабе.

С 15 февраля Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Азербайджаном, а также Арменией. До этого граждане Азербайджана могли вернуться на родину воздушным путем транзитом через Турцию или чартерным рейсом, но, по их словам, не у всех есть возможность купить билет на самолет и оплатить багаж.

Согласно данным сайта "Аэрофлота" на 5 апреля, эта компания осуществляет прямые рейсы из Москвы в Баку почти ежедневно - шесть дней в неделю. Из Баку в Москву самолеты "Аэрофлота" летают два раза в неделю. Кроме того, из России можно прилететь в Баку транзитом через Стамбул. Эти рейсы осуществляются ежедневно.

Ближайший рейс Москва-Баку вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 21.12 мск, следует из данных на электронном табло аэропорта.

Пассажиры, прибывающие в Азербайджан самолетом, обязаны представить отрицательные результаты тестов на COVID-19, при этом лица, представляющие ПЦР-тесты с QR-кодом, проходят ускоренный контроль, указали корреспонденту "Кавказского узла" в Объединенном управлении территориальными медицинскими подразделениями страны.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Динамика распространения вируса странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".