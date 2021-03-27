Вид из самолета рейса Баку - Москва. Стоп-кадр видео https://youtu.be/B8DcqkuTopQ

27 марта 2021, 17:55

Самолеты курсируют между Россией и Азербайджаном почти ежедневно

Прямое авиасообщение между Россией и Азербайджаном продолжает осуществляться в условиях жестких ограничений. Росавиация отозвала разрешения на перелеты между Баку и пятью российскими городами, в том числе Астраханью, Волгоградом и Ростовом-на-Дону.

Как писал "Кавказский узел", власти России и Азербайджана с середины февраля возобновили авиасообщение, прерванное в связи с пандемией коронавируса еще в марте 2020 года. Между Москвой и Баку стали два раза в неделю летать самолеты "Аэрофлота" и азербайджанской компании AZAL. Кроме того, с 11 марта российская компания UTAIR возобновила авиасообщение между Баку и Екатеринбургом.

Согласно данным интернет-сервиса Tutu на 27 марта, компания "Аэрофлот" осуществляет прямые рейсы из Москвы в Баку  почти ежедневно - шесть дней в неделю. Из Баку в Москву самолеты "Аэрофлота" летают четыре раза в неделю. Самолет "Уральских Авиалиний" раз в неделю, по четвергам, вылетает в Баку из Екатеринбурга.

Авиасообщение между Баку и Москвой осуществляют и "Азербайджанские авиалинии", следует из данных на сайте международного аэропорта "Гейдар Алиев".

Возможность вылета в Азербайджан ограничена рядом условий. По словам советника азербайджанского посольства в России Орхана Гаджиева, пока обычный турист совершить поездку в Азербайджан не может - необходимо иметь в этой стране близких родственников и соответствующие документы. Кроме того, все пассажиры должны при посадке предъявить справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, действительную в течение 48 часов. При этом им все равно придется по прибытии в Азербайджан провести две недели на карантине, сообщил 17 февраля "Мир 24".

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) 23 марта отозвало разрешения на авиасообщение между Баку и пятью российскими городами: Астраханью, Волгоградом, Ростовом-на-Дону, Ульяновском и Красноярском. Это решение принято на основании обращений компаний "Ижавиа" и Red Wings, передало 25 марта азербайджанское издание Report.

Отсутствие прямых рейсов из России ранее создало проблемы азербайджанским мигрантам. Они жаловались, что могут улететь на родину из России с несколькими пересадками, но из-за сложности маршрута стоимость перелетов возросла минимум вдвое, увеличилось и время в пути. Летом рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения для граждан Азербайджана, желающих вернуться на родину. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. В марте граждане Азербайджана стали массово покидать лагерь, не надеясь на открытие сухопутной границы.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19". Динамика распространения вируса отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

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