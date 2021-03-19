Граница России (в Дагестане) и Азербайджана. Фото: Eurasia Diary https://ednews.net/ru/news/world/287132-azerbaydjan-obleqtchaet-peresetchenie-qranici-s-rossiey-na-avtomobile

19 марта 2021, 04:24

Граждане Азербайджана в дагестанском лагере теряют надежду вернуться домой

Гражданин Азербайджана Шакир Назаров нуждается в лечении на родине, но в течение двух недель остается в дагестанском лагере "Огонек" в ожидании переправки через границу, сообщила его супруга. Число обитателей пункта временного размещения постоянно меняется, так как многие теряют надежду в ближайшее время вернуться домой, рассказал сам Назаров.

Как информировал "Кавказский узел", желающие вернуться в Азербайджан были размещены на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе после того, как с наступлением холодов был расформирован лагерь близ дагестанского села Куллар. По данным на 15 февраля, в "Огоньке" проживали 23 человека.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Гражданин Азербайджана Шакир Назаров в течение двух недель находится в дагестанском лагере "Огонек" в надежде перечесь российско-азербайджанскую сухопутную границу, при этом в его семья остается в Краснодаре, рассказала 18 марта корреспонденту "Кавказского узла" жительница Краснодара, гражданка России Елена.

С ее слов, супруг очень болен и нуждается в постоянном наблюдении профильных врачей, и пребывание в пункте временного размещения негативно отражается на его здоровье, несмотря на то что мужчина находится под наблюдением врача общей практики, которая на постоянной основе находится в "Огоньке".

Назаров нуждается в лечении и в наблюдении у специалиста узкого профиля, для чего он и планирует перейти российско-азербайджанскую границу. Поскольку он не является россиянином, то не имеет возможности на территории России получить бесплатное медицинское обслуживание, сообщила супруга.

Первоначальные медицинские обследования и лечение Шакир проходил в России на платной основе, но финансовые возможности семьи были ограничены, в связи с чем дальнейшее лечение мужчины в России стало невозможным, пояснила она.

Шакир Назаров рассказал "Кавказскому узлу", что находится в лагере в Дагестане в течение 14 дней. По его словам, у него имеется ряд серьезных хронических заболеваний, которые требуют лечения. По его словам, врач в пункте временного размещения каждый день делает ему укол обезболивающего, также сохраняется проблема с высоким артериальным давлением.

"Я очень болею. Давление у меня [поднимается] до двухсот. Врачи здесь не могут никак [помочь]. Я не знаю, что делать", - сказал Назаров.

Он отметил, что его состояние может ухудшиться в любой момент, так как отсутствие должного медицинского сопровождения чревато более серьезными последствиями для здоровья.

Три дня назад в лагере находились около 70 человек, а 18 марта остались уже около 20, так как обитатели лагеря уезжают каждый день, теряя надежду попасть в Азербайджан в ближайшее время через сухопутную границу, добавил Назаров.

По данным на 12 марта 2021 года, в лагере "Огонек" были временно размещены 57 граждан Азербайджана, сообщается на сайте администрации Кайтагского района Дагестана.

Последняя отправка граждан Азербайджана на родину состоялась 28 января, после чего отправка ожидающих через границу прекратилась, рассказал "Кавказскому узлу" на условиях анонимности другой обитатель лагеря, который находится в пункте временного размещения больше месяца. 

Он сообщил, что ожидает возобновления отправок на родину, так как на территории Азербайджана его ждут многочисленные родственники. По его словам, среди обитателей лагеря есть женщины и дети.

Корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с посольством Азербайджана в России для уточнения сроков возобновления отправки граждан этой страны из дагестанского лагеря домой и сроков открытия российско-азербайджанской сухопутной границы.

Напомним, что с 15 февраля Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Азербайджаном, а также Арменией. До этого граждане Азербайджана могли вернуться на родину воздушным путем транзитом через Турцию или чартерным рейсом, но, по их словам, не у всех есть возможность купить билет на самолет и оплатить багаж. Власти Дагестана объявляли, что прием, размещение и обеспечение граждан Азербайджана в лагере продолжатся, по предварительным сведениям, до 1 апреля.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19".

Примечание:

"Гражданин Азербайджана пожаловался на невозможность вернуться на родину из Дагестана", "Полтысячи человек ждут в Дагестане открытия границы с Азербайджаном", "350 азербайджанцев остались в Дагестане после закрытия границы".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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