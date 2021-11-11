Жители Азербайджана потребовали вернуть на родину обитателей лагеря в Дагестане

11 ноября 2021, 11:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Не менее 30 граждан Азербайджана вынуждены снимать жилье в Дагестане в ожидании открытия границы, другие живут у родственников и во временном пункте размещения, сообщил правозащитник Афиг Аллахвердиев. Люди не могут вернуться из Дагестана на родину из-за равнодушия властей Азербайджана к их проблемам, считают бывшие обитатели лагеря.

Как писал "Кавказский узел", на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана распложен временный пункт размещения, в который помещаются жители Азербайджана, ожидающие открытия азербайджано-российской границы. Ранее обитатели этого лагеря неоднократно жаловались на тяжелые условия пребывания. По данным дагестанских спасателей, к 8 ноября в лагере "Огонек" возвращения на родину ожидали 184 жителя Азербайджана.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

В Дагестане, проживая на съемных квартирах, ожидают открытия российско-азербайджанской границы более 30 граждан Азербайджана, сообщил руководитель Фонда поддержки и развития социально значимых программ и проектов "БИЗ" ("Мы" – Прим. "Кавказского узла") Афиг Аллахвердиев. Еще одна часть ожидающих открытия границы остановилась у родственников, проживающих в Дагестане. Третья часть мигрантов пребывает в лагере "Огонек", добавил он. Аллахвердиев затруднился ответить, когда будет открыта сухопутная граница между Азербайджаном и Россией, передал корреспондент "Кавказского узла".

Бывшие обитатели лагеря в Дагестане назвали тяжелыми условия пребывания в нем

Житель Азербайджана Расим Нуриев, который в 2020 году провел некоторое время в пункте временного размещения, расположенном на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана, рассказал о сложностях своего пребывания в лагере.

Он уточнил, что был в лагере с апреля по май 2020 года, вакцинация тогда еще не проводилась и ежедневно фиксировалось большое число новых заражений коронавирусом. "Питались тем, что нам бесплатно приносили местные жители, благо был праздник Оруджлуг ("Ураза байрам" – Прим. "Кавказского узла") и нам приносили жертвенную еду. Сейчас там положение не может быть плохим, так как в наше время в лагерь приехали заместители министров чрезвычайных ситуаций, иностранных дел Азербайджана, потом там создали нормальные условия. Каждую неделю в Азербайджан пропускали около 200 человек. В то время не действовала воздушная связь между Азербайджаном и Россией. Сейчас стало лучше, собравшиеся там люди могут найти средства и вылететь самолетом", – сказал Нуриев корреспонденту "Кавказского узла".

Тяжелыми условия пребывания в лагере "Огонек" также назвал житель Азербайджана Шахрияр Сафаров. Он уточнил, что находился в пункте временного размещения для мигрантов весной 2020 года. "Было холодно, мы жили в палатках, обогревались электроплитками. Потом приехало высокое начальство, ознакомилось с нашим положением и там создали хорошие условия для мигрантов из Азербайджана. Очень помогли местные жители. Они приходили в наш лагерь и забирали к себе домой женщин и детей. За проживание в частных домах с нас плату не брали. Не знаю, в каком состоянии сейчас там наши граждане, среди известных мне людей никого там нет", – рассказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Он добавил, что обитатели лагеря требовали от властей Азербайджана разрешить им вернуться на родину. В Азербайджан их пропускали группами, после пересечения границы, люди 7-10 дней находились на карантине в Гусарском районе, затем им позволяли уехать из Гусара. "Пусть также организуют процесс перехода сейчас. Ничего сложного в этом нет", – считает Сафаров.

Срок действия особого карантинного режима продлен в Азербайджане до 1 января 2022 года, на этот период сохраняется масочный режим в закрытых помещениях, также останутся закрыты сухопутные границы страны, сообщили местные власти 29 октября.

Житель Азербайджана призвал власти вернуть мигрантов на родину из Дагестана

Еще один житель Азербайджана Досту Элсевер рассказал, что находился в лагере "Огонек" в Дагестане летом 2020 года. Он вспомнил о визите заместителя министра МЧС России Павла Барышева, после чего создали условия для проживания с возможностью купаться в душе и питаться в столовом помещении.

По словам Элсевера, он жил в частном доме, плату с него хозяин не брал. "До сих пор остаюсь под впечатлением о гостеприимстве дагестанцев. Они приносили нам еду <…>. Однажды ночью в лагерь приехала местная семья, чтобы забрать к себе в дом женщин и детей. Дагестанцы спорили между собой за возможность пригласить нас к себе в гости", – рассказал Элсевер корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил, что считает выполнимым возвращение пребывающих сейчас в лагере жителей Азербайджана. Азербайджанские министерство внутренних дел и Погранслужба могут организовать карантинный лагерь в приграничных с Россией районах и расположить там мигрантов, полагает Элсевер. "Пусть создадут комиссию по решению этой задачи, я готов в ней участвовать. Можно применить грузинский опыт. В Грузии я за 12 дней четырежды сдавал тесты на коронавирус, и с результатами этих тестов беспрепятственно вернулся в Азербайджан. Этот вопрос можно решить на уровне МИД нашей страны, если власть захочет все сделает", – сказал он.

Азербайджанские пограничники обязаны пропускать в страну любого гражданина Азербайджана, независимо от того больной он или здоровый, считает правозащитник Фуад Аббасов. "На территории Азербайджана вернувшиеся мигранты могут вакцинироваться, лечиться или пребывать в карантине. Неправильно держать их в России, где по закону больше 90 суток иностранцам находиться запрещается. Этот вопрос должен решаться в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана", – сказал Аббасов корреспонденту "Кавказского узла".

Право на въезд граждан Азербайджана в страну может быть приостановлено "до проведения профилактических прививок во время въезда в страны, где в соответствии с международными медицинскими санитарными правилами или межгосударственными договорами, поддерживаемыми Азербайджанской Республикой, и выезда из них требуются профилактические прививки. При возникновении в какой-либо стране чрезвычайной ситуации или опасности для жизни, здоровья и свободы человека, Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики, незамедлительно оповестив об этом население Азербайджанской Республики, может рекомендовать гражданам временно воздержаться от поездки в эту страну", – сказано статье 1.4 Закона Азербайджанской Республики "О выезде из страны, въезде в страну и паспортах" от 1994 года.

Власти Азербайджана дистанцировались от проблем обитателей лагеря в Дагестане

Пресс-служба Госкомитета по делам диаспоры Азербайджана воздержалась от комментариев пояснив, что руководство ведомства пребывает зарубежом. От комментариев также отказались в Службы пограничной охраны Азербайджана.

Вопросами въезда-выезда из Азербайджана в период пандемии занимается кабинет министров, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана. Но пресс-служба правительства Азербайджана к 10.45 мск 11 ноября не предоставила ответов на устные и письменные вопросы корреспондента "Кавказского узла".

Из России в Азербайджан можно попасть самолетом или на машине. Авиасообщение действует между Россией и Баку, рейсы в другие города пока не восстановлены. На машине въехать на территорию Азербайджана из России можно через два пограничных пункта на границе Дагестана "Яраг - Казмаляр/Самур" и "Тагиркент - Казмаляр/Ханоба". Свободный въезд разрешен только грузовикам, для пассажирского и частного транспорта действуют ограничения, сказано в материале "Ковид-эра: как добраться с Северного Кавказа на Южный", подготовленном "Кавказским узлом" совместно с JAMnews и Meydan TV.

Согласно опубликованной на сайте кабмина Азербайджана информации, с 10 апреля 2020 года действует решение Оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана, согласно которому намеревающиеся вернуться в Азербайджан сухопутными путями граждане страны должны заблаговременно сообщать об этом в посольства или консульства в Азербайджане или России. Срочная возможность перехода через границу предоставляется одному гражданину Азербайджана, сопровождающему тело умершего человека, скончавшегося на территории России, сказано в сообщении.

Временно действует режим пропуска жителей Азербайджана по субботам, через КПП "Самур - Яраг Газмалар". Прошедшие границу люди размещаются на территории Азербайджана на карантин на период от 14 до 28 дней, также сказано в публикации.

Из данных на сайте азербайджанского авиаперевозчика АZAL следует, что для возвращения жителей Азербайджана из России необходим отрицательный тест на коронавирус. Пассажиры старше 18 лет могут прилететь только с паспортом COVID-19 (документ, подтверждающий полную вакцинацию от COVID-19, либо наличие иммунитета вследствие болезни и выздоровления от COVID-19) и на основе справки, подтверждающей отрицательный ПЦР-тест. Пассажиры от 1 до 18 лет – только на основе справки об отрицательном тесте на коронавирус, следует из сообщения авиакомпании, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

На сайте посольства России в Азербайджане сообщается, что азербайджанскую границу можно пересечь только воздушным путем, передал корреспондент "Кавказского узла".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", а динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".