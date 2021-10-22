Ковид-эра: как добраться с Северного Кавказа на Южный

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Актуальные правила пересечения государственных границ и действующие антиковидные ограничения

Ограничения, связанные с распространением пандемии коронавируса внесли серьезные коррективы в правила пересечения границ - в том числе и для кавказских стран. Независимые издания региона “Кавказский узел”, JAMnews и Meydan TV собрали в один текст всю актуальную информацию о том, что ждет путешественника на границе и какие документы ему нужно подготовить. Информация будет обновляться.

Из России в Армению можно только прилететь

Для пересечения границы всем путешественникам старше 1 года нужно выполнить одно из двух условий:

предоставить сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда на территорию Республики Армения, или

до въезда на территорию Республики Армения, или предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19. Важно: однокомпонентная вакцина должна быть введена как минимум за 28 дней до пересечения границы; с момента введения последней дозы двухкомпонентной вакцины должно пройти не менее 14 дней до въезда в страну.

Каким должен быть сертификат о вакцинации?

Особое правило для путешественников из Российской Федерации: им необходимо предоставить сертификат с помощью специального мобильного приложения “Путешествую без COVID-19”.

Можно ли въехать в Армению без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации?

Можно. На этот случай есть две опции:

Опция 1: сдать ПЦР-тест в аэропорту прилета и самоизолироваться до получения негативного результата,

Опция 2: изолироваться на 14 дней.

"Кавказским узлом” подготовлена карта с действующими КПП на границах России, Армении, Грузии и Азербайджана. Карта создана на основе актуальной информации по состоянию на 22 октября 2021 года. Также на карте отмечены аэропорты, из которых осуществляются перелеты между странами Южного Кавказа, и отмечен лагерь, в котором находятся азербайджанцы, ожидающие выезда из России в Азербайджан.

В Грузию из России проехать могут не все

Регулярного прямого авиасообщения между Россией и Грузией нет с середины 2019 года. В Грузию с территории РФ можно въехать через пункт пропуска Верхний Ларс (Северная Осетия-Алания, по трассе Владикавказ - Тбилиси).

Если вы иностранец

Россия не ограничивает выезд через сухопутную границу для иностранцев и лиц без гражданства.

С грузинской стороны границы правила разные для привитых и непривитых путешественников:

Если вы привиты, то вас попросят выполнить два условия:

предоставить сертификат о вакцинации,

справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.

Какими должны быть эти документы?

сертификат о прививках должен подтверждать, что вакцинация проведена полностью. Для двухкомпонентных вакцин важно, чтобы были введены обе дозы. Грузинские власти не требуют, чтобы с момента последней прививки прошли обязательные 14 дней ,

, ПЦР-тест должен быть проведен не позднее 72 часов до пересечения границы. Справка должна быть составлена на грузинском, английском или русском языках.

Для кого делаются исключения?

У детей в возрасте до 10 лет не требуют справки о вакцинации и ПЦР-тесты 1 .

Если вы не привиты

Вам нужно выполнить три условия:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста не старше 72 часов на момент въезда,

на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти еще один ПЦР-тест,

перед въездом на территорию Грузии нужно заполнить онлайн-форму, указав, в частности, историю путешествий за последние 14 дней.

Если же вы гражданин Грузии, то можете воспользоваться правом 8-дневной самоизоляции на дому.

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Исключения

Дети в возрасте до 10 лет могут пересечь границу без ПЦР-теста и не обязаны уходить на самоизоляцию.

Грузинские власти также сделают исключение для:

членов семьи граждан Грузии,

представителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий и членов их семей,

представителей гуманитарных миссий,

людей со статусом беженца в Грузии,

представителей международных авто-, авиа- и железнодорожных перевозок,

представителей официальных делегаций (каждый случай рассматривается отдельно).

Если вы россиянин

В связи с пандемией коронавируса Россия ограничивает выезд своих граждан. Для пересечения наземной границы должны быть особые основания.

Для кого делаются исключения?

Российская сторона пропустит через Верхний Ларс:

дипработников, военнослужащих и представителей некоторых других особых категорий,

граждан, которые направляются в Грузию в связи со смертью родственников или для ухода за больными близкими родственниками, к месту проживания членов семьи, при условии предъявления документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории Грузии, и адвокатам, осуществляющим там текущую деятельность, а также в целях исполнения международно-правовых обязательств Российской Федерации по передаче осужденных в государства их гражданства и по экстрадиции,

допускается пересечение сухопутной границы с Грузией для туристов с оформленными документами на лечение в Грузии.

Из России в Азербайджан: самолетом и на машине

Самолетом

Между Москвой и Баку действует авиасообщение, рейсы в другие города пока не восстановлены.

Для выезда из России ее гражданам, иностранным гражданам и лицам без гражданства по воздуху на данный момент какие-либо ограничения, связанные с пандемией, отсутствуют.

У въезжающих в Азербайджан путешественников требуют два документа:

COVID-паспорт,

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения азербайджанской границы.

Для кого делаются исключения?

пограничник не требует COVID-паспорт и ПЦР-тест у путешественников моложе 18 лет;

от обязательного наличия COVID-паспорта освобождаются также лица, у которых есть близкие родственники граждане Азербайджана (необходимо предъявить документ, подтверждающий родство).

Машиной

С 18 марта 2020 года через сухопутную границу между Азербайджаном и Россией свободно пускают только грузовые перевозки. Для остальных действуют ограничения.

Въехать на территорию Азербайджана из России можно через два пограничных пункта (оба расположены на границе Дагестана (республика в составе РФ) и Азербайджана):

Яраг - Казмаляр/Самур,

Тагиркент - Казмаляр/Ханоба.

Если вы гражданин Азербайджана

Возвращение азербайджанских граждан в Азербайджан, а также граждан РФ в Россию происходит по согласованному обеими странами графику. Граждане Азербайджана ввозятся на территорию своего государства группами, через специальный коридор на КПП.

Как правило, азербайджанцы, желающие уехать на родину, собираются на временных миграционных пунктах. В начале пандемии такой пункт был организован в приграничном дагестанском селе Куллар. Сейчас азербайджанцы, ожидающие пропуска через границу, собираются в пункте временного размещения, который находится в детском лагере “Огонек”.

Если вы россиянин

В связи с пандемией коронавируса Россия ограничивает выезд своих граждан. Для пересечения наземной границы должны быть особые основания и туризм в их список не входит.

Для кого делаются исключения?

Российская сторона пропустит через границу с Азербайджаном:

дипработников, военнослужащих и представителей некоторых других особых категорий,

граждан, которые направляются в Азербайджан в связи со смертью родственников или для ухода за больными близкими родственниками, к месту проживания членов семьи, при условии предъявления документов, подтверждающих право собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории Азербайджана, и адвокатам, осуществляющим там текущую деятельность, а также в целях исполнения международно-правовых обязательств Российской Федерации по передаче осужденных в государства их гражданства и по экстрадиции,

допускается пересечение сухопутной границы с Азербайджаном для туристов с оформленными документами на лечение в Азербайджане.

У въезжающих в Азербайджан путешественников требуют три документа:

у всех въезжающих в страну из-за границы путешественников Азербайджан просит предъявить разрешение на въезд, выданное в посольстве страны отправления. За этим документом нужно обратиться в посольство заблаговременно,

За этим документом нужно обратиться в посольство заблаговременно, COVID-паспорт,

отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не более, чем за 72 часа до пересечения азербайджанской границы.

Из Азербайджана в Россию: с помощью приложения

С 1 сентября 2021 года иностранные граждане, въезжающие из стран СНГ (в том числе из Азербайджана), должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».

Исключение

Исключение сделано для лиц, которые въезжают в Россию транзитом, с кратковременной остановкой или из третьих стран. В этом случае достаточно иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста. Тест должен быть сделан не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ.

Самолетом

Между Москвой и Баку действует авиасообщение, рейсы в другие города пока не восстановлены.

С 1 сентября 2021 года иностранные граждане, въезжающие из стран СНГ в Россию (в том числе из Азербайджана), должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».

Машиной

С 18 марта 2020 года через сухопутную границу между Азербайджаном и Россией свободно пускают только грузовые перевозки. Для остальных действуют существенные ограничения.

Въехать на территорию России из Азербайджана можно через два пограничных пункта (оба расположены на границе Дагестана (республика в составе РФ) и Азербайджана):

Яраг - Казмаляр/Самур,

Тагиркент - Казмаляр/Ханоба.

Если вы россиянин

Возвращение граждан России в РФ происходит по согласованному с Азербайджанской стороной графику, однако въезд в РФ через наземные пункты пропуска для граждан РФ не ограничен.

С 1 сентября 2021 года иностранные граждане, въезжающие из стран СНГ (в том числе из Азербайджана), должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».

Если вы гражданин Азербайджана

Въезд в Россию временно ограничен для иностранцев или лиц без гражданства.

Для кого делаются исключения?



дипломатических сотрудников,

работников международных и иностранных организаций, действующих на территории РФ,

лиц, имеющих дипломатические визы, водителей (экипажей) транспортных средств международного сообщения, граждан частично признанных республик Абхазии и Южной Осетии,

тех иностранцев и лиц без гражданства, которые направляются в Россию в связи со смертью родственников, к месту проживания членов семьи,

тех, кто въезжает в целях лечения,

тех, кто едет на учебу,

собственников или руководителей предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,

въезжающих для участия в переговорах по реализации инвестиционных проектов, а также в целях исполнения международно-правовых обязательств Российской Федерации по передаче осужденных в государства их гражданства и по экстрадиции.

Из Армении в Россию лететь просто

Армения не граничит с Россией, поэтому въехать в страну можно самолетом.

С 1 сентября 2021 года иностранные граждане, въезжающие из стран СНГ (в том числе из Армении), должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 с помощью приложения «Путешествую без COVID-19».

Исключение

Исключение сделано для лиц, которые въезжают в Россию транзитом, с кратковременной остановкой или из третьих стран. В этом случае достаточно иметь на руках справку с результатами ПЦР-теста. Тест должен быть сделан не ранее, чем за три дня до прибытия на территорию РФ.

Кому можно ехать в Россию из Грузии

Прямого сообщения по морю, по воздуху или по железной дороге в настоящий момент между Россией и Грузией нет. Регулярное прямое авиасообщение остановлено с лета 2019 года. Въехать в Грузию можно на машине через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс.

Если вы россиянин

Для российских граждан въезд через сухопутную границу с Грузией не ограничен. Также с 7 июля 2021 года для тех, кто прошел полный курс вакцинации в течение последнего года или переболел COVID-19 в течение полугода, Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы. А для остальных сократил обязательную сдачу с двух раз до одного.

Если вы гражданин Грузии, иностранец, лицо без гражданства

Для граждан Грузии при въезде в Россию требуется виза, а для ее получения - приглашение.

Въезд в Россию по сухопутной границе для иностранцев и лиц без гражданства ограничен с марта 2020 года. Но есть исключения.



Для кого делаются исключения

Исключения по странам корректируются в зависимости от эпидемиологической ситуации (на данный момент Грузии в списке открытых стран нет, то есть действуют жесткие ограничения), как в той или иной стране, так и внутри РФ.

Временные ограничения на пересечение российской границы не применяются для тех граждан Грузии (а также иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих с территории Грузии), которые:

имеют дипломатические паспорта или визы,

направляются в Россию в связи со смертью родственников, к месту проживания членов семьи, в целях лечения и сопровождающих лиц,

в целях обучения,

собственников или руководителей предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации,

для участия в переговорах по реализации инвестиционных проектов,

а также в целях исполнения международно-правовых обязательств Российской Федерации по передаче осужденных в государства их гражданства и по экстрадиции.

В Грузию из Армении можно и поездом

В Грузию из Армении можно въехать поездом, самолетом или машиной; в настоящий момент правила пересечения границы одинаковы вне зависимости от того, каким именно путем путешественник въезжает в Грузию. Они отличаются лишь в зависимости от того, привит путешественник, или нет.

Если вы привиты

вас попросят выполнить два условия:

предоставить сертификат о вакцинации,

справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.

Какими должны быть эти документы?

сертификат о прививках должен подтверждать, что вакцинация проведена полностью. Для двухкомпонентных вакцин важно, чтобы были введены обе дозы. Грузинские власти не требуют, чтобы с момента последней прививки прошли обязательные 14 дней ,

, ПЦР-тест должен быть проведен не позднее 72 часов до пересечения границы. Справка должна быть составлена на грузинском, английском или русском языках.

Для кого делаются исключения?

У детей в возрасте до 10 лет не требуют справки о вакцинации и ПЦР-тесты 2 .

Если вы не привиты

Вам нужно выполнить три условия:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, не старше 72 часов на момент въезда;

на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти еще один ПЦР-тест;

перед въездом на территорию Грузии нужно заполнить онлайн-форму, указав, в частности, историю путешествий за последние 14 дней.

Если вы гражданин Грузии, вы можете воспользоваться правом 8-дневной самоизоляции на дому.

Исключения

Грузинские власти сделают исключение для:

членов семьи граждан Грузии,

представителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий и членов их семей,

представителей гуманитарных миссий,

людей со статусом беженца в Грузии,

представителей международных авто-, авиа- и железнодорожных перевозок,

представителей официальных делегаций (каждый случай рассматривается отдельно).

Из Азербайджана в Грузию - при двух условиях

В Грузию из Азербайджана можно въехать поездом, самолетом или машиной; в настоящий момент правила пересечения границы одинаковы вне зависимости от того, каким именно путем путешественник въезжает в Грузию.

Однако правила отличаются в зависимости от того, привит путешественник, или нет.

Если вы привиты,

вас попросят выполнить два условия:

предоставить сертификат о вакцинации,

справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.

Какими должны быть эти документы?

сертификат о прививках должен подтверждать, что вакцинация проведена полностью. Для двухкомпонентных вакцин важно, чтобы были введены обе дозы. Грузинские власти не требуют, чтобы с момента последней прививки прошли обязательные 14 дней ,

, ПЦР-тест должен быть проведен не позднее 72 часов до пересечения границы. Справка должна быть составлена на грузинском, английском или русском языках.

Для кого делаются исключения?

У детей в возрасте до 10 лет не требуют справки о вакцинации и ПЦР-тесты 3 .

Если вы не привиты

Вам нужно выполнить три условия:

предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, не старше 72 часов на момент въезда;

на третий день пребывания в Грузии необходимо пройти еще один ПЦР-тест;

перед въездом на территорию Грузии нужно заполнить онлайн-форму, указав, в частности, историю путешествий за последние 14 дней.

Исключения



Грузинские власти сделают исключение для:

членов семьи граждан Грузии,

представителей аккредитованных в Грузии дипломатических миссий и членов их семей,

представителей гуманитарных миссий,

людей со статусом беженца в Грузии,

представителей международных авто-, авиа- и железнодорожных перевозок,

представителей официальных делегаций (каждый случай рассматривается отдельно).

Из Грузии в Азербайджан попасть непросто

Граница между Азербайджаном и Грузией закрылась в марте 2020 года и пересечь ее до сих пор очень непросто. Грузия в одностороннем порядке открыла границу с Азербайджаном в июне 2021 года, но Азербайджан пока не открыл свои сухопутные и морские границы ни с одной из соседних стран.

На данный момент из Грузии в Азербайджан и обратно можно добраться только самолетом и только рейсами азербайджанской авиакомпании Buta Airways. Стоимость билета в одну сторону составляет приблизительно 110 долларов.

Если вы иностранец

На сегодняшний день въезд в страну для иностранцев закрыт.

Для кого делают исключения?

для сотрудников диппредставительств и консульств в Азербайджане и членов их семей;

для членов семьи граждан Азербайджана;

для обладателей временного или постоянного вида на жительство и разрешения на работу в Азербайджане.

Однако и этим категориям граждан необходимо заблаговременно обратиться в посольство Азербайджана и получить разрешение на въезд.

На въезде вас попросят предъявить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не раньше 72 часов до вылета. Сертификат должен содержать QR-код и быть распечатанным на бумаге.

Если вы гражданин Азербайджана

Вам необходимо заблаговременно обратиться в посольство Азербайджана и получить разрешение на въезд.

В аэропорту вас попросят предъявить сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанном не раньше 72 часов до вылета. Сертификат должен содержать QR-код и быть распечатанным на бумаге.

Из Грузии в Армению можно и без вакцинации

Из Грузии в Армению можно въехать поездом, самолетом или машиной; в настоящий момент правила пересечения границы одинаковы вне зависимости от того, каким именно путем путешественник въезжает в Армению.

Для пересечения границы всем путешественникам старше 1 года нужно выполнить одно из двух условий:

предоставить сертификат, подтверждающий отрицательный результат ПЦР теста на COVID-19, проведенный не позднее 72 часов до въезда на территорию Республики Армения,

до въезда на территорию Республики Армения, предоставить сертификат о вакцинации против COVID-19. Важно: однокомпонентная вакцина должна быть введена как минимум за 28 дней до пересечения границы; с момента введения последней дозы двухкомпонентной вакцины должно пройти не менее 14 дней до въезда в страну.

Каким должен быть сертификат о вакцинации?

Особое правило для лиц, прибывающих из Российской Федерации: им необходимо предоставить сертификат с помощью специального мобильного приложения “Путешествую без COVID-19”.

Можно ли въехать в Армению без ПЦР-теста и сертификата о вакцинации?

Можно. На этот случай есть две опции

Опция 1: сдать ПЦР-тест в аэропорту прилета и самоизолироваться до получения негативного результата;

Опция 2: изолироваться на 14 дней.

Каким может быть сертификат о вакцинации?



Опция 1 – распечатанная на бумаге справка:

языки: армянский, английский или русский,

должна содержать контактные данные медицинского учреждения, проводившего вакцинацию с именем руководителя,

должны быть указаны: имя и фамилия вакцинированного лица, дата его рождения, номер документа, удостоверяющего личность, дата рождения, наименование производителя вакцины, серия вакцины, дата введения первой и второй дозы,

подпись руководителя и печать медицинского учреждения.

Опция 2 – приложение с QR-кодом, в котором зашифрована информация о вакцинации.