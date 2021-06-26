Граница России и Азербайджана. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=jL39g7tPr2s

26 июня 2021, 09:41

110 азербайджанцев вернулись на родину из дагестанского лагеря

Из лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана на родину выехала группа из 110 азербайджанцев, сообщили власти региона.

Как писал "Кавказский узел", желающие вернуться в Азербайджан граждане этой страны с наступлением холодов были размещены на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. С конца января по начало апреля обитателей лагеря перестали регулярно переправлять в Азербайджан, но в этот период возобновилось регулярное авиасообщение с Азербайджаном.  К 20 июня в лагере оставались 400 человек, сообщила администрация района. 23 июня из Дагестана в Азербайджан отбыла группа из 110 азербайджанцев. Все постояльцы лагеря смогут вернуться на родину к концу июня, сообщили в МЧС по Дагестану.

Группа жителей Азербайджана из 110 человек вернулась на родину через международный таможенный пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" в Дагестане, сообщил заместитель министра по национальной политике и делам религий Дагестана Гарун Давыдов. "Очередная группа граждан Азербайджана из 110 человек отправились домой", – привел вечером  25 июня ТАСС его слова.

Возвращения домой на территории России ожидают еще более 500 граждан Азербайджана, уточнил Давыдов.

В видеосюжете "Кавказского узла" показаны условия пребывания азербайджанцев в дагестанском лагере. Жители "Огонька" не жалуются на быт, однако хотят как можно быстрее вернуться домой.

Напомним, что проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Примечание:

"Школы в Азербайджане вернулись к очной форме обучения", "Дагестанцы пренебрегли COVID-ограничениями на Ураза-байрам", "Граждане Азербайджана в дагестанском лагере теряют надежду вернуться домой".

Автор: "Кавказский узел"

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