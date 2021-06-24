345 граждан Азербайджана остались в дагестанском лагере

24 июня 2021, 22:05

Из пункта временного размещения в Дагестане сегодня отправились на родину 115 азербайджанцев. Если гражданин Азербайджана потерял в России документы, для возвращения домой ему необходимо подтвердить свое гражданство, указали представители ведомств в Баку и специалист по праву, комментируя случай живущего в дагестанском лагере уже девять месяцев Адиля Мамедова.

Из пункта временного размещения, развернутого в Кайтагском районе на территории детского лагеря "Огонек" для ожидающих разрешения выехать на родину азербайджанцев, сегодня отбыли 115 человек. Порядок составления списков на отправку не известен, отметили постояльцы лагеря.



Как писал "Кавказский узел", желающие вернуться в Азербайджан граждане этой страны с наступлением холодов были размещены на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. С конца января по начало апреля обитателей лагеря перестали регулярно переправлять в Азербайджан, но в этот период возобновилось регулярное авиасообщение с Азербайджаном. К 20 июня в лагере оставались 400 человек, 23 июня границу разрешили перейти 110 постояльцам лагеря.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Азербайджанские власти согласовали разрешение на пересечение государственной границы 115 своим гражданам, которые находились в пункте временного размещения в Дагестане, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника управления гражданской обороны и защите населения управления МЧС по Дагестану Самир Алиев. Группа покинула территорию лагеря и направилась к границе, пояснил он. Своей очереди в лагере ожидают еще порядка 345 человек, уточнил сотрудник МЧС.

Списки на отправку формируются азербайджанскими властями, отметил Алиев. "Наша задача в том, чтобы все, кто находится в нашем пункте, оставались и уезжали довольными. Впрочем, нареканий к предоставляемым условиям у них нет, но все хотят попасть домой как можно быстрее", - отметил он.

Все постояльцы лагеря смогут вернуться на родину к концу июня, предположил Алиев. Он добавил, что отправка граждан Азербайджана будет производиться ежедневно.

В видеосюжете "Кавказского узла" показаны условия пребывания азербайджанцев в дагестанском лагере. Жители "Огонька" не жалуются на быт, однако хотят как можно быстрее вернуться домой.

Порядок составления списков на отправку неясен, заявил один из поселенцев лагеря. "Нас просто собирают вместе и называются имена и фамилии тех, кто сегодня отправится через границу. Как их выбрали, мы не знаем", - пояснил собеседник на условиях анонимности.

Гражданин Азербайджана Вугар приехал из Екатеринбурга, но уже около 10 дней ждет в Дагестане разрешения на пересечение границы. Он зарегистрировался и заселился в лагерь, но периодически навещает родственников, которые живут в республике. "Я жду очереди, как и все. Как составляются списки, я не знаю", - отметил он.

Потерявший за рубежом паспорт гражданин Азербайджана должен доказать свое гражданство

Адиль Мамедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что находится в лагере уже девять месяцев. Он приехал сюда, когда пункт только открылся, но из-за отсутствия документов не может выехать. Мамедов работал на Дальнем Востоке, но около двух лет назад потерял документы и попытался восстановить их в Москве, однако в метро его задержали сотрудники полиции и он год и четыре месяца провел в центре временного содержания иностранных граждан. После выхода из центра он приехал в Дагестан, чтобы вернуться домой, в Москве ему выдали справку для проходя через российскую границу. "Азербайджан с нею меня не принимает", - посетовал Мамедов. По его словам, в посольстве Азербайджана в Москве ему сказали, что никаких препятствий для возвращения на родину нет, все его данные внесены "в компьютер". "Но представители МИД Азербайджана, которые приезжают сюда в лагерь, отказываются меня забирать", - рассказал Мамедов.

Пресс-служба МИД Азербайджана не располагает информацией относительно Адиля Мамедова, сообщили в ведомстве корреспонденту "Кавказского узла". Для прояснения ситуации необходимо отправить письменный запрос, ответ на который будет дан в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджана, пояснили в МИД.

Для пересечения государственной границы гражданин должен предъявить либо паспорт гражданина Азербайджана, либо временный документ выданный азербайджанским консульством, сообщил источник в МИД Азербайджана.

"Если гражданину отказывают во въезде, значит, у него непорядок с документом о праве на въезд в страну. Других причин не может быть. Ведь после начала пандемии через сухопутную границу в Дагестане вернулись тысячи людей и никому не было отказано. Если гражданин Азербайджана потерял паспорт, он должен представить в консульскую службу Азербайджана копию паспорта или какого-либо другого документа, удостоверяющего его личность. На основе этой копии консульство направляет запрос в Азербайджан для подтверждения личности. Если после проверки в Баку поступит ответ, что человек действительно является гражданином Азербайджана, ему выдадут временный документ о праве на въезд в страну. Просто так же, со слов человека, консульство не может выдать ему документ", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если гражданин Азербайджана потерял за рубежом паспорт и не имеет возможность доказать свое азербайджанское гражданство, его родственники первой степени – родители, брат/сестра, супруга/дети могут обратиться в органы МВД для официального удостоверения его азербайджанского гражданства, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе МВД Азербайджана.

Это подтвердил и эксперт в области права, член Платформы гражданского общества Алескер Мамедли. Утерявший паспорт должен представить другие доказательства его азербайджанского гражданства, чтобы ему могли выдать временный документ для въезда на территорию страны. В частности, родственники из Азербайджана могут прислать копии удостоверения личности (внутренний паспорт) или советского паспорта с указанием места рождения Азербайджанская ССР, и он может представить их в консульскую службу, отметил он.

Даже если человек давно выехал из Азербайджана, еще до выдачи национальных паспортов, подтверждение, что он родился на территории республики при помощи копии советского паспорта автоматически наделяет его правом на азербайджанское гражданство. Если национального паспорта не было, а советский паспорт не сохранился, то подтвердить факт рождения в Азербайджане можно через местный отдел ЗАГС, где должна проводилась регистрация факта рождения и было выдано свидетельство о рождении, пояснил Мамедли.

"Не знаю обстоятельств данного лица (Адиля Мамедова). Но, я еще ни разу не слышал о случаях отказа консульскими службами Азербайджана гражданам страны, утерявшим паспорт, в выдаче временного документа, подтверждающего личность, для возвращения на родину", - отметил Мамедли.

В отсутствие копий документов и весомых доказательств сотрудники консульских служб вправе усомниться в принадлежности того или иного лица гражданству Азербайджана, если даже он хорошо разговаривает на азербайджанском языке, подчеркнул Мамедли.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Дагестан: долгая дорога в Баку". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".