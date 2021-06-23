110 граждан Азербайджана отправились домой из дагестанского лагеря

23 июня 2021, 23:53

Из лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана сегодня выехали на родину 110 азербайджанцев, еще столько же постояльцев отправятся домой завтра, сообщил сотрудник МЧС по Дагестану Самир Алиев. Списки составляются несправедливо: некоторые отправляются в Азербайджан через день после приезда в лагерь, другие ждут своей очереди неделями, посетовали опрошенные "Кавказским узлом" мигранты.

Как писал "Кавказский узел", желающие вернуться в Азербайджан граждане этой страны с наступлением холодов были размещены на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. С конца января по начало апреля обитателей лагеря перестали регулярно переправлять в Азербайджан, но в этот период возобновилось регулярное авиасообщение с Азербайджаном. К 20 июня в лагере оставались 400 человек, сообщила администрация района. Махачкалинская национально-культурная автономия призвала азербайджанцев не ехать в лагерь до снятия ограничений на пересечение границы.

Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Азербайджаном 15 февраля. Ранее граждане Азербайджана могли вернуться на родину воздушным путем транзитом через Турцию или чартерным рейсом, но, по их словам, не у всех есть возможность купить билет на самолет и оплатить багаж.

Число постояльцев лагеря в весенние месяцы составляло 50-60 человек, но в последнее время их число увеличилось многократно, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" заместитель начальника Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС по Дагестану Самир Алиев.

По его словам, две недели назад азербайджанская сторона пропустила через границу практически всех, кто находился во временном пункте размещения в детском лагере "Огонек" в Кайтагском районе. "Возможно, это связано с тем, что Азербайджан начал чаще принимать своих граждан. Вывоз групп производился один раз в две или одну неделю. Люди об этом узнали и стали стекаться в Дагестан в надежде попасть домой", - предположил он. В лагерь приезжают люди со всей страны - от Хабаровска и Владивостока до Калининграда, отметил сотрудник ведомства.

По данным на утро 23 июня в лагере зарегистрировано 510 человек, сказал он. Этот список, составленный в хронологическом порядке по мере поступления граждан Азербайджана в лагерь, был передан в МИД страны. Сегодня сотрудники министерства отобрали из этого списка 110 человек, им разрешили перейти госграницу, сказал Алиев.

В основном в список попали женщины с детьми разных возрастов, передал из лагеря корреспондент "Кавказского узла".

В лагерь "Огонек" может заселиться любой гражданин Азербайджана, всего же он может принять порядка 600 человек, пояснил Алиев. "Для этого достаточно иметь паспорт гражданина Азербайджанской Республики. Его необходимо предъявить на КПП, чтобы пройти на территорию пункта временного размещения. После этого администрация лагеря регистрирует прибывшего, измеряет температуру, выдает защитные средства. При наличии каких-то хронических заболеваний гражданина поселяют в отдельный корпус с особыми условиями, а в случае обострения болезни вызывают врачей «скорой» и ему оказывается необходимая медицинская помощь. Мы просим азербайджанские власти, чтобы таких людей включили в список в первую очередь", - рассказал сотрудник МЧС.

Поток людей в лагерь не сокращается, в последние недели ежедневно приезжает от 10 до 40 человек, добавил он. Для их обеспечения в лагере работают четыре представителя МЧС, охрану осуществляют около 20 росгвардейцев, а также сотрудники полиции.

Жалоб от граждан Азербайджана на условия содержания и питание не поступает, все просьбы связаны со скорейшей отправкой их домой, отметил Алиев.

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" постояльцы лагеря не высказывали никаких претензий к условиям проживания и питанию, однако выразили недовольство тем, как составляются списки на отправку в Азербайджан.

Гражданин Азербайджана Эмиль Насибов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ждет возможности вернуться домой уже почти полгода. Он сказал, что работал в Воронеже, но поехал в Ингушетию "переждать карантин", и пробыл там пять месяцев. 12 июня он приехал в дагестанский лагерь, надеясь, что 15 июня откроют границы. "Мы рассчитывали пробыть здесь два-три дня, так как была информация, что 15 июня уже откроют границы. Многие были в этом уверены, поэтому они все и приехали в Дагестан. Но этого не произошло. Мы и по сей день ждем, пока нас отпустят. Если бы знал, что это все так растянется, то выгоднее было бы полететь на самолете, так как в любом случае за эти 15 дней несешь расходы. Кормят здесь нормально, относятся хорошо, но все равно что-то покупать приходится. Да и мы же сюда не отдыхать приехали, мы домой собирались", - сообщил Насибов.

Он рассказал, что в Азербайджане его ждет семья. "Я понимаю, когда вне очереди пропускают инвалидов, больных, стариков и женщин. Но находиться здесь всей семьей намного легче. Они здесь вместе, а моя семья далеко, я их несколько месяцев уже не видел", - посетовал Насибов.

Пахрадин Бабагишиев, приехавший в Дагестан из Кисловодска, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ждет своей очереди с 12 июня. Он приехал уже после отправки всех поселенцев на родину, однако в сегодняшний список не попал. "Когда я приехал, здесь уже было около 50 человек. Сегодня отправили 110 человек, но меня в список не включили. Но, как я знаю, в него попали в том числе и те, кто прибыл вчера, позавчера. Здесь условия нормальные, отношение к нам заботливое, жаловаться не на что. Просто хочется домой", - отметил он. Бабагишиев сказал, что в России он находится уже два года, и из-за закрытия границ не смог попасть на похороны отца.

Житель Азербайджана Сирач, работающий промышленным дизайнером в Тульской области, решил вернуться на родину на время своего отпуска, но уже почти половину его провел в Дагестане в ожидании разрешения на въезд в Азербайджан. "Два дня у нас ушло на дорогу, и еще девять дней ждем, когда нам дадут выехать. Когда мы собирались, нам знакомый сказал, что пройти через таможню можно. Но нас даже не подпустили к ней. Пограничники дали адрес лагеря, и мы приехали сюда. Каждый день ждем одобрения", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Он сказал, что зарегистрировался в лагере, чтобы его включили в список, но заселяться в него не стал, так как приехал с женой-инвалидом первой группы. Сирач поселился в гостинице в Маджалисе (райцентр Кайтагского района. – Прим. "Кавказского узла"), так как там его супруге намного удобнее.

Нугатдин рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему необходимо вернуться на родину, чтобы продлить разрешительные документы на нахождение заграницей. Он сказал, что работал в Астрахани. "Документы можно было продлить и в посольстве в Москве. Но я три года не видел родителей, и поэтому думал переоформить все в Азербайджане, заодно и с родителями повидаться. Но я не знал, что надо пройти через все эти мучения, чтобы попасть домой", - отметил он.

Тархан в лагере находится уже 12 дней. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что, если вопрос с выездом в Азербайджан затянется, он вернется обратно в Махачкалу. "Все самое необходимое здесь дают. Но мы же хотим домой попасть. А когда это произойдет, точно сказать никто не может. Это уже тянется больше недели", - сказал Тархан.

Адиль Мамедов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что дольше всех находится в лагере. Он приехал сюда, когда пункт только открылся, но из-за отсутствия документов не может выехать. Мамедов работал на Дальнем Востоке, но около двух лет назад потерял документы. По его словам, в миграционной службе ему выдали временные бумаги, и он приехал в Москву для восстановления документов. Однако в метро его задержали сотрудники полиции и он год и четыре месяца провел в центре временного содержания иностранных граждан в московской деревне Сахарово, рассказал Мамедов. После выхода из центра он приехал в Дагестан, чтобы вернуться домой, но остается уже девять месяцев в пункте временного размещения в Кайтагском районе.

"В Москве мне выдали справку, по которой российскую границу пройти я смогу, но Азербайджан с нею меня не принимает. Полгода назад я поехал вновь в посольство в Москве, но там мне опять сказали, что все мои данные в компьютере и то, что я спокойно смогу пройти границу. Но представители МИД Азербайджана, которые приезжают сюда в лагерь, отказываются меня забирать", - посетовал Мамедов.

Женщина с тремя малолетними детьми рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что они приехали в Дагестан из Белгорода и прождали разрешения на выезд в лагере 12 дней.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Следующая отправка группы из 110 человек планируется 24 июня, рассказал Самир Алиев. "На данный момент обговорено то, что МИД Азербайджана и завтра согласует список примерно на 110 человек на отправку домой. Но, возможно, что в ближайшие четыре-пять дней, все, кто находится в лагере, смогут вернуться в Азербайджан. Мы общались с представителями МИД Азербайджана и предложили им вывозить людей строго в хронологическом порядке их заселения. В сегодняшний список попали те, кто приехал 15 и 18 июня. Это, конечно, вызывает вопросы у тех, кто здесь находится дольше их", - заявил он.

Отметим, что через коридор на сухопутной границе Азербайджана и Дагестана идет и обратный поток людей. 17 и 18 мая через международный таможенный пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" в Дагестане на родину вернулись 639 граждан России, вынужденных находиться на территории Азербайджана из-за пандемии.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".