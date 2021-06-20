400 человек ждут в дагестанском лагере возвращения в Азербайджан

20 июня 2021, 18:24

Граждане Азербайджана еженедельно вывозятся на родину из лагеря "Огонек" в Кулларском районе Дагестана, но в лагере еще остаются 400 человек, сообщила администрация района. Махачкалинская национально-культурная автономия призвала азербайджанцев не ехать в лагерь до снятия ограничений на пересечение границы.

Как сообщал "Кавказский узел", желающие вернуться в Азербайджан граждане этой страны были размещены на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана после того, как с наступлением холодов был расформирован лагерь близ села Куллар. С конца января по начало апреля обитателей лагеря перестали регулярно переправлять в Азербайджан, но в этот период возобновилось регулярное авиасообщение с Азербайджаном. К 11 апреля в лагере "Огонек" находилось до 40 человек.

Россия официально возобновила регулярное авиасообщение с Азербайджаном 15 февраля. Ранее граждане Азербайджана могли вернуться на родину воздушным путем транзитом через Турцию или чартерным рейсом, но, по их словам, не у всех есть возможность купить билет на самолет и оплатить багаж.

На сегодня в лагере "Огонёк" в Кайтагском районе находятся около 400 граждан Азербайджана. В пресс-службе администрации района отметили, что численность азербайджанцев постоянно меняется, так как, с одной стороны, их еженедельно вывозят на родину, а с другой стороны, все новые люди продолжают прибывать из различных регионов России.

Им помогает МЧС Дагестана, охраной лагеря занимается Росгвардия, Минздрав республики обеспечивает медицинское обслуживание. "Каждый день проводится термометрия, МЧС ежедневно дезинфицирует корпуса", – сообщил директор детского оздоровительного лагеря Магомедсалам Халилов. Он добавил, что организацией детского отдыха лагерь сейчас не занимается, передал "Черновик".

Заместитель председателя Национально-культурной автономии азербайджанцев Махачкалы Эльдар Османов в своем обращении к землякам попросил их до снятия ограничений на переход российско-азербайджанской границы не приезжать в Дагестан. "Хочу довести до Вашего сведения, что Дагестан не готов к приёму и размещению большого количества граждан Азербайджана", – процитировало 19 июня обращение Османова "Новое дело".

Эльдар Османов также призвал тех азербайджанцев, которые уже прибыли в лагерь, соблюдать меры санитарной и общественной безопасности, а также гигиены, указано в публикации.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле 2020 года, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с Кулларом был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

По данным Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой на 17 мая, после закрытия границ, связанного с угрозой распространения коронавируса, из России в Азербайджан было вывезено свыше 7 тысяч азербайджанцев.

Отметим, что через коридор на сухопутной границе Азербайджана и Дагестана идет и обратный поток людей. 17 и 18 мая через международный таможенный пункт пропуска "Яраг - Казмаляр" в Дагестане на родину вернулись 639 граждан России, вынужденных находиться на территории Азербайджана из-за пандемии.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19". Новости о пандемии коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Динамика распространения вируса в странах и регионах Кавказа отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".