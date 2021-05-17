Школы в Азербайджане вернулись к очной форме обучения

17 мая 2021, 08:37

Ученики школ в Баку, Сумгаите, Гяндже, Шеки и Апшеронском районе вернулись к очному формату обучения на фоне снижения числа случаев заражения коронавирусом, сообщило Минобразования Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Азербайджана в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса приняли решение о переводе с 5 апреля на дистанционную форму обучения школ в крупных городах страны – Баку, Сумгаите, Гяндже, Шеки, а также в Апшеронском районе.

С 17 мая к очной форме обучения вернулись школы в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа и Шеки, а также в Апшеронском районе, сообщило сегодня агентство АПА со ссылкой на министерство образования Азербайджана.

На фоне снижения числа новых заражений коронавирусом, ученикам 1-4 классов в Баку, Сумгаите и Абшеронском районе разрешено обучаться три раза в неделю в очной форме, а учащимся 5-9 классов – два раза в неделю. В городах Гянджа и Шеки учащимся 1-9 классов разрешено посещать школы пять раз в неделю, а очные занятия для подготовительных групп будут проводиться четыре раза в неделю, сообщил сегодня Report со ссылкой на Минобразования Азербайджана.

В Азербайджане за сутки от коронавируса скончались 11 пациентов, а общее число смертей от COVID-19 увеличилось до 4779. За сутки в стране подтверждены 472 теста на коронавирус, а общее число случаев заражения COVID-19 достигло 329 843, сообщило вечером 16 апреля агентство АПА со ссылкой на Минздрав Азербайджана.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". Информация о динамике распространения вируса, в том числе в Азербайджане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".